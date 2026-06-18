كأس العالم - مدرب كولومبيا: كنا نعرف صعوبة المهمة.. والجماهير منحتنا طاقة جميلة

أكد نيستور لورينزو مدرب منتخب كولومبيا أن فريقه كان يدرك صعوبة مواجهة أوزبكستان منذ البداية، مشيرا إلى أن لاعبيه سيطروا على مجريات اللعب مبكرا، لكن الأجواء الجماهيرية الكبيرة حملت ضغطا إضافيا على بعض العناصر.

وحقق منتخب كولومبيا انتصارا هاما أمام أوزبكستان بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشر.

وقال لورينزو في المؤتمر الصحفي: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وفي أول 45 دقيقة كنا أغلب الوقت في نصف ملعبهم".

وواصل "أحب كولومبيا التي تمتلك الشخصية مع الكرة، ولذلك نلعب بصانعي لعب رقم 10 مثل جيمس رودريجيز وجون أرياس".

وأردف "الجماهير أعطتنا طاقة جميلة، لكنها كانت ثقيلة على بعض عناصر الفريق".

وكشف "سنواجه الكونغو فريق قوي جدا، قدموا مباراة رائعة أمام أحد أفضل منتخبات العالم ولعبوا بندية".

وأتم "البرتغال تشبهنا في أسلوب الاستحواذ، بينما الكونغو تعتمد على التحولات السريعة والأطراف، أسلوبان مختلفان تمامًا".

وبهذا الانتصار تصدر منتخب كولومبيا المجموعة الحادية عشر بثلاث نقاط بعد تعادل الكونغو والبرتغال وتزيل الترتيب منتخب أوزبكستان.