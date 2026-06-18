تأكيدا لـ في الجول: منتخب مصر يسافر إلى كندا بطائرة خاصة في هذا الموعد

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن الفريق سيتوجه صباح يوم 19 يونيو إلى فانكوفر بكندا استعداداً لمواجهة نيوزيلندا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا الرابعة فجر يوم الإثنين المقبل 22 يونيو، على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية.

أضاف حسن عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة أن بعثة منتخب مصر ستسافر من مطار سبوكين على متن طائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي للمنتخبات المشاركة في البطولة في رحلة طيران تستغرق ساعة.

على أن يخوض الفريق تدريباته في فانكوفر في السادسة مساءً، الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة، نفس توقيت المباراة.

قبل أيام، أوضح مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "منتخب مصر يسافر إلى كندا عبر طائرة خاصة قبل مباراة نيوزيلندا بيومين."

وأضاف "ندرس بقاء المنتخب في كندا عقب المباراة لمدة 24 ساعة من أجل تفادي الإجهاد ثم العودة مرة أخرى إلى سياتل."

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

ويقيم منتخب مصر في مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، والتي تبعد 45 دقيقة بالطائرة عن مدينة سياتل في الولاية نفسها.

وأقيمت مباراة مصر وبلجيكا في الجولة الأولى على ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل.

وسافر منتخب مصر عقب المباراة عائدا إلى مقر إقامته في سبوكين.

وتقام المباراة الأخيرة بين مصر وإيران على ملعب لومين فيلد في سياتل.

وتعادل منتخب مصر في الجولة الأولى أمام بلجيكا بهدف لكل فريق، فيما تعادل منتخبا نيوزيلندا وإيران 2-2.

وتقام مباراة إيران في الجولة الأخيرة الساعة السادسة صباح يوم السبت 27 يونيو.