كأس العالم - ماذا فعلت المنتخبات الإفريقية في الجولة الأولى

أنهت المنتخبات الإفريقية ظهورها الأول في كأس العالم بالجولة الافتتاحية، وسط ظهور مميز للبعض وخافت للبعض الآخر.

ويشهد مونديال 2026 مشاركة 10 منتخبات إفريقية لأول مرة في التاريخ، بعد زيادة عدد المنتخبات.

المنتخبات الإفريقية منها من يشارك لأول مرة، ومنها من يشارك بعد غياب، ومنها من يشارك باستمرار.

وانتهت الجولة بفوزين و4 تعادلات و4 خسائر للأفارقة.

ويستعرض FilGoal.com ما قدمته المنتخبات الإفريقية في الجولة الأولى.

جنوب إفريقيا

لعب منتخب جنوب إفريقيا افتتاح البطولة أمان المكسيك أحد المستضيفين البطولة وخسر بنتيجة 2-0.

وأشهر الحكم بطاقتين حمراوين في وجه لاعبي جنوب إفريقيا، سميسو سيثولي في الدقيقة 49 بعد عرقلة مهاجم المكسيك أثناء انفراده بالمرمى، وثيمبا زواني في الدقيقة 84 بعد ضرب لاعب المكسيك دون كرة.

المغرب

ودخل منتخب المغرب مباراته ضد البرازيل بكل ثقة، وأنهاها بتعادل بهدف لمثله.

سجل إسماعيل صيباري هدف المغرب، فيما أدرك فينيسيوس جونيور التعادل للبرازيل.

كوت ديفوار

نجح منتخب كوت ديفوار في تحقيق أول فوز إفريقي المونديال، حين هزم الإكوادور بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

كما أصبح أول منتخب إفريقي يحقق الفوز في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم منذ السنغال في 2018 عندما فازوا على بولندا.

فوز كوت ديفوار جاء بفضل هدف متأخر لأماد ديالو نجم مانشستر يونايتد.

تونس

سقط منتخب تونس أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة السادسة.

المباراة شهدت عدة أخطاء فردية من لاعبي تونس تسبب في أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

فيما سجل عمر رقيق هدف تونس الوحيد.

كاب فيردي

المنتخب الذي يظهر لأول مرة في المونديال، حقق مفاجأة كبرى بالتعادل مع أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، وهو المنتخب الإسباني.

وفرض منتخب كاب فيردي التعادل السلبي على الإسبان بفضل حارس مرماهم المخضرم فوزينيا.

مصر

قدم منتخب مصر واحدة من أفضل مبارياته في السنوات الأخيرة، والتي كانت ضد بلجيكا.

تقدم الفراعنة بتسديدة صاروخية من إمام عاشور، قبل أن يتعادل المنتخب البلجيكي بهدف عكسي من محمد هاني.

السنغال

لم يستطع منتخب السنغال الصمود أمام فرنسا في المجموعة التاسعة.

وسجل إبراهيم مباي هدف السنغال الوحيد، مقابل ثلاثية للديوك سجلها كيليان مبابي (هدفين) ومايكل أوليسي.

الجزائر

لسوء حظ منتخب الجزائر، بدأ مشواره بمواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها بنفسه.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

الكونغو الديمقراطية

تعادل منتخب الكونغو الديموقراطية أمام البرتغال بهدف لكل فريق في كأس العالم 2026.

وسجل هدف البرتغال الوحيد جواو نيفيز، فيما أحرز هدف الكونغو الديموقراطية يوان ويسا.

غانا

خطف منتخب غانا انتصارا قاتلا في الدقيقة 95 من مواجهة بنما في ختام الجولة الافتتاحية للمجموعة 12 من كأس العالم.

وسجل كاليب يرينكي هدف غانا الوحيد في الدقيقة 95 بعد متابعة لعرضية أرضية من براندون أسانتي.