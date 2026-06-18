كأس العالم - مدافع فرنسا يتعرض للإصابة قبل مواجهة العراق

الخميس، 18 يونيو 2026 - 12:41

كتب : FilGoal

فرنسا ضد ألمانيا

تعرض مالو جوستو مدافع منتخب فرنسا لإصابة خلال تدريبات الديوك.

وذكرت جريدة ليكيب أن الإصابة حدثت أثناء تقسيمة جمعت اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفوز على السنغال مع عدد من لاعبي أكاديمية نادي نيو إنجلاند ريفولوشن.

وجاءت الإصابة إثر تدخل غير مقصود من زميله لوكاس ديني على قدمه، ما أجبره على مغادرة الحصة التدريبية.

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ومع ذلك، لا يوجد أي قلق داخل الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي بشأن حالته.

ومن المتوقع أن يشارك جوستو في تدريبات الديوك المقبلة، قبل مواجهة العراق في الجولة الثانية من كأس العالم.

ويُعد جوستو الخيار الثاني في مركز الظهير الأيمن خلف لاعب برشلونة جول كوندي.

كما يملك المدرب ديدييه ديشامب خيار الاعتماد على وارن زائير إيمري في هذا المركز.

ويحتل منتخب فرنسا حاليًا المركز الثاني في المجموعة التاسعة بفارق الأهداف خلف النرويج، التي فازت على العراق بنتيجة 4-1.

فرنسا العراق مالو جوستو
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