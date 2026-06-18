راديو مونت كارلو: النصر بدأ في التفاوض مع روبرتو مارتينيز قبل كأس العالم

أفادت شبكة راديو مونت كارلو أن نادي النصر السعودي بدأ محادثات مع روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال من أجل تدريبه الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بدأت قبل انطلاق كأس العالم.

مدرب منتخب البرتغال ينتهي عقده الحالي بنهاية كأس العالم.

قبل يومين، رفض روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال الرد على الشائعات التي تشير إلى استقالته من منصبه بعد كأس العالم.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكونغو الديمقراطية: "لا جديد أقوله بشأن التقارير التي تشير إلى استقالتي من تدريب البرتغال بعد كأس العالم".

وأضاف المدرب الإسباني "أنا أركز بكل قوة في بطولة كأس العالم".

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة 11 لكأس العالم بجانب كل من كولومبيا وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية.

وافتتح مشواره بتعادل مخيب لآمال جماهيره أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.

في حالة تولى تدريب النصر، سيخلف مارتينيز، المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي رحل نهاية الموسم المنصرم بعدما قاد نادي النصر لاستعادة لقب الدوري السعودي الغائب منذ 7 سنوات.

وحاول نادي النصر إقناع البرتغالي المخضرم بالاستمرار مع الفريق عقب التتويج بلقب الدوري السعودي لكنه قرر الرحيل.

ووقّع البرتغالي على عقد تدريب النصر لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026 واستطاع قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج.

قاد جيسوس النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال فريقه السابق استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدرب يحقق دوري السعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.