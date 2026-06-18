كان قريبا من تدريب الأهلي.. برونو لاج يوافق على قيادة الدرعية

الخميس، 18 يونيو 2026 - 11:35

كتب : FilGoal

برونو لاج

وافق البرتغالي برونو لاج على تولي تدريب نادي الدرعية الصاعد حديثا للدوري السعودي الممتاز.

وذكر فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن لاج أصبح قريبا من تولي المنصب.

وأضاف أن النادي السعودي يستعد لإتمام التعاقد مع المدرب السابق لنادي بنفيكا.

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يذكر أن المدرب البرتغالي كان قريبا من تدريب الأهلي في 2025.

لكن عدم الاتفاق على الأمور المادية بين النادي الأحمر والمدرب أبعده عن تدريبه.

وأقيل لاج من تدريب بنفيكا قبل أن يتولى جوزيه مورينيو المهمة بدلا منه.

وسبق وأن تولى برونو لاج قيادة فرق بنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو قبل أن يتولى بنفيكا مجددا خلال الفترة من سبتمبر 2024 ولمدة موسم.

ولعب بنفيكا تحت قيادة برونو لاج في الولاية الأخيرة 66 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 46 منهم وخسر 11 بينما تعادل في 9 لقاءات.

الأهلي برونو لاج الدرعية
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