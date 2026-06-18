مواعيد مباريات الخميس 18 يونيو وفجر الجمعة.. ظهور إفريقي وقطر تواجه كندا

تنطلق مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 يوم الخميس.

وتقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك، ونظرا لفارق التوقيت فهناك مباريات تلعب فجرا.

وتلعب مباراة جنوب إفريقيا ضد التشيك اليوم الخميس، بينما تقام مباراة قطر ضد كندا فجر الجمعة.

كأس العالم

جنوب إفريقيا × التشيك.. تلعب المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورت ماكس 1 و3.

البوسنة × سويسرا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة من فجر الأربعاء على قناتي بي إن سبورت ماكس 2 و4.

قطر × كندا .. تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة من فجر الأربعاء على قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و3.

المكسيك × كوريا الجنوبية.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا يوم الأربعاء على قناتي بي إن سبورت ماكس 2 و4.

ويمكنك الاطلاع على مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 من خلال الضغط هنا