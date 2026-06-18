كرة نسائية - وادى دجلة يعلن مريهان يحيى مديرا فنيا لفريق السيدات

الخميس، 18 يونيو 2026 - 08:55

كتب : FilGoal

مريهان يحيى - وادي دجلة

أعلن نادي وادى دجلة، تعيين مريهان يحيى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للسيدات بداية من الموسم المقبل، في خطوة تعكس استمرار رؤيتها في تطوير الكفاءات الرياضية وتمكين المواهب التي نشأت داخل منظومته.

وتُمثل مريهان يحيى واحدة من قصص النجاح داخل منظومة وادى دجلة، حيث بدأت رحلتها الكروية بانضمامها إلى أكاديمية النادي عام 2006، قبل أن تنتقل إلى فريق الناشئات عام 2007، ثم يتم تصعيدها في العام نفسه إلى الفريق الأول للسيدات.

وخلال مسيرتها كلاعبة، ساهمت في تحقيق 21 بطولة مع الفريق، بواقع 13 لقبًا للدوري المصري الممتاز للسيدات و8 ألقاب لكأس مصر، لتصبح إحدى أبرز اللاعبات في تاريخ الفريق.

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وبالتوازي مع مشوارها داخل المستطيل الأخضر، بدأت مريهان خطواتها التدريبية مبكرًا داخل وادى دجلة، حيث عملت مدربة في أكاديمية النادي منذ عام 2010، ثم تولت منصب المدير الفني لقطاع البراعم عام 2014، مع استمرارها كلاعبة في صفوف الفريق الأول، ما منحها خبرات فنية واسعة داخل مختلف مراحل المنظومة الرياضية بالنادي.

وعقب اعتزالها اللعب عام 2022، واصلت مريهان مسيرتها الفنية داخل وادى دجلة من خلال العمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأول للسيدات، قبل أن تشغل منصب المدرب العام للفريق خلال الفترة من 2023 حتى 2025.

كما خاضت تجربة ناجحة مديرًا فنيًا لفريق سيدات رع، حيث قادت الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز عام 2024، واستمرت في قيادة الفريق خلال عام 2025.

وأعربت مريهان يحيى عن سعادتها بتولي القيادة الفنية للفريق الأول للسيدات في وادى دجلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محطة خاصة في مسيرتها الرياضية.

وقالت مريهان: "أشعر بفخر كبير لعودتي إلى قيادة الفريق الأول في النادي الذي شهد بداية رحلتي منذ أكاديمية وادى دجلة. قضيت سنوات طويلة داخل هذه المنظومة لاعبة ومدربة، وهو ما يمنحني فهمًا عميقًا لقيم النادي وطموحاته".

وتابعت "أتطلع إلى البناء على النجاحات التي حققها الفريق، والعمل مع اللاعبات والجهاز الفني من أجل مواصلة المنافسة على البطولات وتحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة".

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