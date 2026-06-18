كأس العالم - لويس دياز: أعيش حلم طفولتي مع منتخب بلادي

الخميس، 18 يونيو 2026 - 08:38

كتب : FilGoal

خاميتون كامباز - كولومبيا

أبدى لويس دياز لاعب كولومبيا فخره بعد تحقيق الفوز على أوزبكستان في بداية المشوار بكأس العالم 2026.

وسجل وصنع لويس دياز في الفوز بنتيجة 3-1 بلقاء أقيم على ملعب أزتيكا بالمكسيك.

وقال لاعب كولومبيا في تصريحات صحفية: "أعيش اليوم حلم طفولتي باللعب في كأس العالم مع منتخب بلادي. وهل هناك أجمل من المساهمة بهدف وتمريرة حاسمة؟".

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وأتم "نحن فريق متماسك للغاية، وسنواصل التطور مباراة تلو الأخرى، وأنا في غاية السعادة".

وتسلم دياز الجائزة من مواطنه مالوما وهو مطرب كولومبي مشهور.

وأرسل عرضيتين ومرر 19 كرة صحيحة من أصل 24، كما أكمل مراوغتين بشكل صحيح من أصل 4 وتحصل على 5 أخطاء لصالحه.

سجل ثلاثية كولومبيا كل من دانييل مونوز ولويس دياز وخاميتون كامباز، فيما سجل عباسيك فايزولاييف هدف أوزبكستان الأول التاريخي في كأس العالم.

وللمرة الثالثة في تاريخه يبدأ منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم بانتصار بعدما فاز على الإمارات في 90 ووصل لدور الـ 16 وعلى اليونان في 2014 ووصل لربع النهائي.

وتصدر اللوس كافيتيروس المجموعة برصيد 3 نقاط مستفيدا من تعادل الكونغو الديمقراطية مع البرتغال.

وسيلتقي منتخب كولومبيا في الجولة الثانية مع الكونغو الديمقراطية، فيما يتواجه منتخب أوزبكستان مع البرتغال.

لويس دياز كولومبيا أوزبكستان
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