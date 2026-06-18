كأس العالم - مصر ضد نيوزيلندا.. مواعيد مباريات الجولة الثانية بالكامل

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بكأس العالم.

وكانت قد اختتمت منافسات الجولة الأولى صباح اليوم الخميس بانتصار كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا فجر الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتأتي مواعيد مباريات الجولة الثانية كالآتي:

الخميس 18 يونيو

التشيك × جنوب إفريقيا - 7 مساء - المجموعة الأولى

سويسرا × البوسنة والهرسك - 10 مساء - المجموعة الثانية

الجمعة 19 يونيو

كندا × قطر - 1 صباحا - المجموعة الثانية

المكسيك × كوريا الجنوبية - 4 فجرا - المجموعة الأولى

أمريكا × أستراليا - 10 مساء - المجموعة الرابعة

السبت 20 يونيو

اسكتلندا × المغرب - 1 صباحا - المجموعة الثالثة

البرازيل × هايتي - 3:30 فجرا - المجموعة الثالثة

تركيا × باراجواي - 6 صباحا - المجموعة الرابعة

هولندا × السويد - 8 مساء - المجموعة السادسة

ألمانيا × كوت ديفوار - 11 مساء - المجموعة الخامسة

الأحد 21 يونيو

الإكوادور × كوراساو - 3 فجرا - المجموعة الخامسة

تونس × اليابان - 7 صباحا - المجموعة السادسة

إسبانيا × السعودية - 7 مساء - المجموعة الثامنة

بلجيكا × إيران - 10 مساء - المجموعة السابعة

الإثنين 22 يونيو

أوروجواي × كاب فيردي - 1 صباحا - المجموعة الثامنة

نيوزيلندا × مصر - 4 فجرا - المجموعة السابعة

الأرجنتين × النمسا - 8 مساء - المجموعة العاشرة

فرنسا × العراق - 11:59 مساء - المجموعة التاسعة

الثلاثاء 23 يونيو

النرويج × السنغال - 3 فجرا - المجموعة التاسعة

الأردن × الجزائر - 6 صباحا - المجموعة العاشرة

البرتغال × أوزبكستان - 8 مساء - المجموعة 11

إنجلترا × غانا - 11 مساء - المجموعة 12

الأربعاء 24 يونيو

بنما × كرواتيا - 2 صباحا - المجموعة 12

كولومبيا × الكونغو الديمقراطية - 5 فجرا - المجموعة 11

بينما تقام منافسات الجولة من مساء الأربعاء ويختتم دور المجموعات فجر يوم الأحد 28 يونيو.