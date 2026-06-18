كأس العالم - سجل وصنع.. لويس دياز رجل مباراة أوزبكستان ضد كولومبيا

الخميس، 18 يونيو 2026 - 08:05

كتب : FilGoal

خاميتون كامباز - كولومبيا

فاز لويس دياز بجائزة رجل مباراة كولومبيا ضد أوزبكستان في ختام مباريات الجولة الأولى والمجموعة 12 في اللقاء الذي أقيم على ملعب أزيتكا في المكسيك.

وساهم الجناح في فوز كولومبيا الأول بفضل تمريرة حاسمة وهدف خلال 88 دقيقة.

كما أصبح أول لاعب في كأس العالم يسجل ويصنع ويسدد كرة ترتد من العارضة بعد بيبيتو نجم البرازيل في نسخة 1994.

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وتسلم دياز الجائزة من مواطنه مالوما وهو مطرب كولومبي مشهور.

وأرسل عرضيتين ومرر 19 كرة صحيحة من أصل 24، كما أكمل مراوغتين بشكل صحيح من أصل 4 وتحصل على 5 أخطاء لصالحه.

سجل ثلاثية كولومبيا كل من دانييل مونوز ولويس دياز وخاميتون كامباز، فيما سجل عباسيك فايزولاييف هدف أوزبكستان الأول التاريخي في كأس العالم.

وللمرة الثالثة في تاريخه يبدأ منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم بانتصار بعدما فاز على الإمارات في 90 ووصل لدور الـ 16 وعلى اليونان في 2014 ووصل لربع النهائي.

وتصدر اللوس كافيتيروس المجموعة برصيد 3 نقاط مستفيدا من تعادل الكونغو الديمقراطية مع البرتغال.

وسيلتقي منتخب كولومبيا في الجولة الثانية مع الكونغو الديمقراطية، فيما يتواجه منتخب أوزبكستان مع البرتغال.

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