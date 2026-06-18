كأس العالم - تعادل مصر ضمن كل نتائج الجولة الأولى
الخميس، 18 يونيو 2026 - 07:51
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات الجولة الأولى من مباريات كأس العالم 2026.
وشهدت الجولة الأولى تعادل أمام بلجيكا ليحقق الفراعنة النقطة الثالثة تاريخيا.
وجاءت نتائج الجولة الأولى من كأس العالم كالآتي:
المجموعة الأولى
المكسيك 2 - 0 جنوب إفريقيا
كوريا الجنوبية 2 - 1 التشيك
المجموعة الثانية
كندا 1-1 البوسنة والهرسك
قطر 1-1 سويسرا
المجموعة الثالثة
البرازيل 1-1 المغرب
هايتي 0 - 1 اسكتلندا
المجموعة الرابعة
أمريكا 4 - 1 باراجواي
أستراليا 2 - 0 تركيا
المجموعة الخامسة
ألمانيا 7 - 1 كوراساو
كوت ديفوار 1 - 0 الإكوادور
المجموعة السادسة
السويد 5 - 1 تونس
هولندا 2-2 اليابان
المجموعة السابعة
مصر 1-1 بلجيكا
نيوزيلندا 2-2 إيران
المجموعة الثامنة
أوروجواي 1-1 السعودية
إسبانيا 0-0 كاب فيردي
المجموعة التاسعة
النرويج 4 - 1 العراق
فرنسا 3 - 1 السنغال
المجموعة العاشرة
الأرجنتين 3 - 0 الجزائر
النمسا 3 - 1 الأردن
المجموعة 11
البرتغال 1-1 الكونغو الديمقراطية
كولومبيا 3 - 1 أوزبكستان
المجموعة 12
إنجلترا 4 - 2 كرواتيا
غانا 1 - 0 بنما
وتنطلق منافسات الجولة الثانية مساء اليوم الخميس وحتى صباح الأربعاء المقبل.