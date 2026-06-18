كأس العالم - تعادل مصر ضمن كل نتائج الجولة الأولى

اختتمت منافسات الجولة الأولى من مباريات كأس العالم 2026.

وشهدت الجولة الأولى تعادل أمام بلجيكا ليحقق الفراعنة النقطة الثالثة تاريخيا.

وجاءت نتائج الجولة الأولى من كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى

المكسيك 2 - 0 جنوب إفريقيا

كوريا الجنوبية 2 - 1 التشيك

المجموعة الثانية

كندا 1-1 البوسنة والهرسك

قطر 1-1 سويسرا

المجموعة الثالثة

البرازيل 1-1 المغرب

هايتي 0 - 1 اسكتلندا

المجموعة الرابعة

أمريكا 4 - 1 باراجواي

أستراليا 2 - 0 تركيا

المجموعة الخامسة

ألمانيا 7 - 1 كوراساو

كوت ديفوار 1 - 0 الإكوادور

المجموعة السادسة

السويد 5 - 1 تونس

هولندا 2-2 اليابان

المجموعة السابعة

مصر 1-1 بلجيكا

نيوزيلندا 2-2 إيران

المجموعة الثامنة

أوروجواي 1-1 السعودية

إسبانيا 0-0 كاب فيردي

المجموعة التاسعة

النرويج 4 - 1 العراق

فرنسا 3 - 1 السنغال

المجموعة العاشرة

الأرجنتين 3 - 0 الجزائر

النمسا 3 - 1 الأردن

المجموعة 11

البرتغال 1-1 الكونغو الديمقراطية

كولومبيا 3 - 1 أوزبكستان

المجموعة 12

إنجلترا 4 - 2 كرواتيا

غانا 1 - 0 بنما

وتنطلق منافسات الجولة الثانية مساء اليوم الخميس وحتى صباح الأربعاء المقبل.