كأس العالم - ترتيب كل المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى

اختتمت منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026 بعد إقامة 24 مباراة.

وتغلب منتخب كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة الأولى.

وتنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية بمواجهة بين التشيك وجنوب إفريقيا.

ويتم ترتيب المنتخبات في المجموعة وفقا لعدد النقاط ثم في حال التعادل يتم النظر للمواجهات المباشرة وبعد ذلك فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة وحال استمرار التعادل يتم النظر للعب النظيف بالحصول على أقل بطاقات وأخيرا إذا استمر التعادل يتم اللجوء لتصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب المجموعات

المجموعة الأولى

1- المكسيك - 3 نقاط (+2)

2- كوريا الجنوبية - 3 نقاط (+1)

3- التشيك - 0 نقطة (1-)

4- جنوب إفريقيا - 0 نقطة (2-)

المجموعة الثانية

1- سويسرا - نقطة واحدة (0)

2- كندا - نفطة واحدة (0)

3- قطر - نقطة واحدة (0)

4- البوسنة - نقطة واحدة (0)

المجموعة الثالثة

1- اسكتلندا - 3 نقاط (+1)

2- المغرب - نقطة واحدة (0)

3- البرازيل - نقطة واحدة (0)

4- هايتي - 0 نقطة (1-)

المجموعة الرابعة

1- أمريكا - 3 نقاط (+3)

2- أستراليا - 3 نقاط (+2)

3- تركيا - 0 نقطة (2-)

4- باراجواي - 0 نقطة (3-)

المجموعة الخامسة

1- ألمانيا - 3 نقاط (+6)

2- كوت ديفوار - 3 نقاط (+1)

3- الإكوادور - 0 نقطة (1-)

4- كوراساو - 0 نقطة (6-)

المجموعة السادسة

1- السويد - 3 نقاط (+4)

2- اليابان - نقطة واحدة (0)

3- هولندا - نقطة واحدة (0)

4- تونس - 0 نقطة (4-)

المجموعة السابعة

1- نيوزيلندا - نقطة واحدة (0)

2- إيران - نقطة واحدة (0)

3- بلجيكا - نقطة واحدة (0)

4- مصر - نقطة واحدة (0)

المجموعة الثامنة

1- أوروجواي - نقطة واحدة (0)

2- السعودية - نقطة واحدة (0)

3- إسبانيا - نقطة واحدة (0)

4- كاب فيردي - نقطة واحدة (0)

المجموعة التاسعة

1- النرويج - 3 نقاط (+3)

2- فرنسا - 3 نقاط (+2)

3- السنغال - 0 نقطة (2-)

4- العراق - 0 نقطة (3-)

المجموعة العاشرة

1- الأرجنتين - 3 نقاط (+3)

2- النمسا - 3 نقاط (+2)

3- الأردن - 0 نقطة (2-)

4- الجزائر - 0 نقطة (3-)

المجموعة 11

1- كولومبيا - 3 نقاط (+2)

2- الكونغو الديمقراطية - نقطة واحدة (0)

3- البرتغال - نقطة واحدة (0)

4- أوزبكستان - 0 نقطة (2-)

المجموعة 12

1- إنجلترا - 3 نقاط (+2)

2- غانا - 3 نقاط (+1)

3- بنما - 0 نقطة (1-)

4- كرواتيا - 0 نقطة (2-)