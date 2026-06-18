كأس العالم - كيروش: كانت هناك لحظات صعبة أمام بنما.. وأنهينا المباراة بأفضل صورة

اعترف كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا بصعوبة مواجهة بنما رغم الفوز.

وخطف منتخب غانا انتصارا قاتلا في الدقيقة 95 على حساب بنما بعد هدف من كاليب يرينكي.

وقال كارلوس كيروش عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نحاول أن نصنع الفرص، لكن ربما كانت هناك لحظات صعبة في المباراة".

وتابع "نجحنا في الشوط الثاني خطوة بخطوة أن نتحسن وأنهينا المباراة بأفضل صورة".

وحقق منتخب غانا ستة انتصارات في تاريخ مشاركاته بكأس العالم ليتساوى مع نيجيريا كأكثر منتخب إفريقيا تحقيقا للانتصارا في المونديال.

ويلعب منتخب غانا مباراته المقبلة في الجولة الثانية أمام إنجلترا على صدارة المجموعة، بينما تواجه بنما منتخب كرواتيا.

ونجح كيروش في تحقيق انتصار خلال النسخة الرابعة من 5 مشاركات تواجد بهم في كأس العالم.

وبذلك يكون قد قاد كيروش 14 مباراة في كأس العالم وحقق الفوز في 4 منهم وتعادل في مثلهم بينما خسر 6 مرات.

ونجا منتخب غانا من المباريات الافتتاحية في كأس العالم بعدما خسر 3 مرات في 4 مشاركات سابقة.

وحقق منتخب غانا الفوز في المباراة الافتتاحية مرة واحدة فقط كانت في نسخة 2010 أمام صربيا.