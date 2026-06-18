كأس العالم - داليتش: لا يحق لنا ارتكاب المزيد من الأخطاء

الخميس، 18 يونيو 2026 - 06:51

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا

شدد زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا على ضرورة عدم ارتكاب أخطاء في المباراتين المقبلتين عقب الخسارة أمام إنجلترا في افتتاح المشوار بـ كأس العالم 2026.

وخسر منتخب كرواتيا ثالث نسخة 2022 بنتيجة 4-2 أمام إنجلترا في أولى مباريات المجموعة 11 من كأس العالم.

وقال المدرب الكرواتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "من المهم جدًا أن نكون في أفضل حالاتنا بعد هذه الهزيمة. لا يحق لنا ارتكاب المزيد من الأخطاء".

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وأضاف "لا يحق لنا تقديم مباريات سيئة. لا أقول إن هذه كانت مباراة سيئة. ارتكبنا بعض الأخطاء، وعاقبنا خصمنا. أمامنا مباراتان، بداية جديدة".

وأكمل "كنا بارعين في الكرات الثابتة. لم نكن نستقبل أهدافًا بسهولة، وقد تدربنا جيدًا لمواجهة هذا الخصم. كنا نعرف أسلوب لعب إنجلترا".

وواصل "كان الأمر كارثيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بفريق مثل إنجلترا. حوالي 40% من أهدافهم تأتي من الكرات الثابتة".

وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء والثاني من ركلة ركنية وكلاهما عن طريق هاري كين قائد الأسود الثلاثة.

وأردف "يجب علينا تصحيح هذا الوضع وتجنب أخطاء مماثلة في المستقبل".

وأتم "حاولنا العودة إلى المباراة، لكننا لم ننجح. كانت مباراة غريبة. ارتكبنا الكثير من الأخطاء، خاصةً فيما يتعلق بالكرات الثابتة، لكن لا بد لي من تهنئة إنجلترا".

وتفوق الإنجليز على كرواتيا في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس بولاية هيوستن.

وحصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم، ليتصدر المجموعة الـ12 التي تضم أيضا بنما وغانا.

سجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين هدفين، وهدف لـ جود بيلينجهام وآخر من ماركوس راشفورد.

بينما سجل ثنائية كرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسى.

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