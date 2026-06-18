كأس العالم - جاكبو: يجب الحذر من إيزاك.. ونسعى للفوز أمام السويد للتأهل

الخميس، 18 يونيو 2026 - 06:46

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - هولندا - النمسا - يورو 2024

حذر كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا من خطورة ألكسندر إيزاك قبل مواجهة السويد في كأس العالم.

كودي جاكبو

النادي : ليفربول

هولندا

وتعادل منتخب اليابان مع منافسه هولندا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال جاكبو في تصريحاته صحفية: "كنا سعداء بعودة إيزاك، استعاد جاهزيته وسجل أهدافا وقدم أداء جيدا".

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وأضاف "الجميع يعرف مدى جودته، لذلك يجب أن نكون حذرين منه قبل مواجهة هولندا ضد السويد".

وشدد "نحن نعلم أننا بحاجة للفوز من أجل التأهل من دور المجموعات".

وكان منتخب هولندا قد استهل مشواره بالتعادل 2-2 أمام اليابان في الجولة الأولى.

فيما حقق منتخب السويد فوزا كبيرا على تونس بنتيجة 5-1، وشهدت المباراة تألق إيزاك وفيكتور جيوكيريس.

وأوضح جاكبو "نركز على أنفسنا وما يمكننا تحسينه، ولا ننشغل بنتائج المنافسين".

وتابع "علينا التعلم من المباراة الأولى، خاصة في التعامل مع المساحات الضيقة".

واختتم تصريحاته "سندرس أسلوب السويد جيدا ونضع الخطة المناسبة لخلق فرص كثيرة".

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة السويد يوم السبت، بينما يلتقي منتخب تونس مع اليابان في نفس اليوم.

ولم يخسر منتخب هولندا أي مباراة في افتتاح كأس العالم خلال تاريخه إذ انتصر في 7 وتعادل في 3 آخرين.

ويتواجد منتخبا السويد وتونس رفقة هولندا واليابان في المجموعة.

ويلعب منتخب هولندا مباراته المقبلة أمام السويد ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 20 يونيو الجاري.

بينما يلعب منتخب اليابان ضد تونس ضمن نفس المجموعة.

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