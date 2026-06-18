كأس العالم - مدرب التشيك: لم نحسم التشكيل أمام جنوب إفريقيا.. وموقفنا نفس موقفهم

توقع ميروسلاف كوبك مدرب منتخب التشيك أن يظهر منتخب جنوب إفريقيا بشكل مختلف خلال مواجهة الفريقين في كأس العالم.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارا مثيرا بهدفين مقابل هدف أمام التشيك في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026.

وقال كوبك في المؤتمر الصحفي: "جنوب إفريقيا اختارت أسلوبا غير معتاد أمام المكسيك، واعتمدت على عناصر مختلفة عن المعتاد".

وأضاف "لا أتوقع أن يتكرر نفس الأسلوب أمامنا، وأتوقع أن يلعبوا بطريقة مختلفة قليلا".

وشدد "نحن في نفس موقف المنافس، لم نحصل على أي نقطة بعد الجولة الأولى، لذلك نسعى للفوز".

وكان منتخب التشيك قد خسر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1، فيما سقط منتخب جنوب إفريقيا أمام المكسيك 2-0.

وأوضح كوبك "نشعر بتوتر طبيعي قبل المباراة، لكننا لن نستسلم للضغط".

وعن أسلوب اللعب، قال: "لدينا لاعبون طوال القامة، لكننا لسنا فريقا يعتمد فقط على ذلك".

واختتم تصريحاته "سنرى ما إذا كنا سنحافظ على نفس التشكيل أم لا".

حقق منتخب كوريا الجنوبية أول فوز في كأس العالم 2026 بالتفوق على التشيك بنتيجة 2-1 في ثاني مباريات البطولة على ملعب أكرون في المكسيك.

تقدم التشيك بهدف لاديسلاف كريتشي، فيما تعادل هوانج إن بوم لكوريا ثم خطف هيون جيو أوه الفوز للشمشون الكوري.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزه الخامس على منتخب أوروبي في كأس العالم.

وجاءت 4 من 8 انتصارات لكوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 بعدما تأخروا في النتيجة.

ولأول مرة ينتصر الشمشون في لقائه الافتتاحي بكأس العالم منذ 2010 عندما فازوا على اليونان بنتيجة 2-0.

فيما خسر منتخب التشيك فرصة تحقيق الانتصار بعد غياب دام 20 عاما فلم يكفي هدف كريتشي لتحقيق الفوز.

وارتقى منتخب كوريا الجنوبية لقمة المجموعة الأولى رفقة المكسيك برصيد 3 نقط لكل منهما قبل اللقاء المرتقب بينهما، بعدما انتصر التري بنتيجة 2-0 على الأولاد.

فيما ظل منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا بدون رصيد بعد أول مباراة.