كأس العالم - توخيل: لم يكن أداؤنا جيدا بما فيه الكفاية ضد كرواتيا

شدد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا على أن أداء الفريق لم يكن جيدا بالشكل الكافي رغم الفوز على كرواتيا بنتيجة 4-2.

وبدأ منتخب إنجلترا مشواره في البطولة بالفوز 4-2 على كرواتيا وتصدر ترتيب المجموعة 11 من البطولة المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال توخيل لقناة ITV الإنجليزية: "كان رد فعلنا جيدا، لكن الشوط الأول كان صعبا بعض الشيء بالنسبة لنا. كنا متوترين بعض الشيء. اتخذنا قرارات حذرة، واضطررنا للتراجع".

وأضاف "كافحنا لإيجاد إيقاعنا، ولم نكن نملك الثقة الكافية لاختراق دفاعات الخصم".

وأردف "رأيت إحصائية تشير إلى فزنا بنسبة 33% فقط من الالتحامات الأرضية في الشوط الأول، و73% في الشوط الثاني، لذا حتى بدون الكرة لم يكن أداؤنا جيدا بما فيه الكفاية، ولم نكن ملتزمين بما يكفي".

وأتم "أعجبني رد فعل اللاعبين في الشوط الثاني. كانت مباراة حماسية، مليئة بالمشاعر. استغرقنا بعض الوقت لنستعيد توازننا".

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وتفوق الإنجليز على كرواتيا في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس بولاية هيوستن.

وحصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم، ليتصدر المجموعة الـ12 التي تضم أيضا بنما وغانا.

سجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين هدفين، وهدف لـ جود بيلينجهام وآخر من ماركوس راشفورد.

بينما سجل ثنائية كرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسى.