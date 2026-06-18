يوان ويسا.. نصيحة أم جعلته قادته للتاريخ مع الكونغو الديمقراطية

بدأ يوان ويسا مسيرته كحارس مرمى إلا أن والدته قررت أنه يلعب إلا مهاجما ليظهر على التلفاز، بدأ في عدد من الأكاديمات بفرنسا قبل أن ينتقل إلى أجاكسيو الذي شعر كأنه بيته، وصنع تحوله الأكبر مع لوريان.

لكن المسيرة التي كانت تترقب "روعة" الدوري الإنجليزي كادت أن تنطفئ للأبد في ليلة كابوسية، إثر اعتداءٍ كاد أن يصيبه بالعمى التام ويحرمه بصره لستة أشهر، ليترك في نفسه ندوبًا نفسية عميقة قبل أن يتألق في البريميرليج.

ودخل ويسا تاريخ بلاده من أوسع أبوابه بعدما سجل أول هدف لجمهورية الكونغو الديمقراطية في تاريخ مشاركاتها بالمونديال أمام البرتغال، ليمنح وطنه نقطة تاريخية في المحفل العالمي.

وتعادل منتخب البرتغال أمام الكونغو الديموقراطية بهدف لكل فريق في كأس العالم 2026.

ويستعرض موقع FilGoal.com يوان ويسا صاحب أول هدف في تاريخ الكونغو الديموقراطية في كأس العالم.

وُلد يوان ويسا في 3 سبتمبر 1996 بمدينة فيلنوف سان جورج في فرنسا، وينحدر ويسا من أصول عائلية تعود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من منطقتي كينشاسا والكونغو الوسطى.

وتعلق ويسا بكرة القدم منذ أن كان طفلا صغيرا، و بدأ اهتمامه المبكر باللعبة في أحياء الضواحي الفرنسية قبل أن ينتقل إلى أكاديميات محلية ساعدته على تطوير مهاراته تدريجياً، كما أن له شقيقاً أصغر احترف كرة القدم أيضاً.

"بدأت كحارس مرمى، نعم، من سن 8 حتى 12 كنت حارس مرمى، لكننا كنا نلعب كرة القدم في كل مكان، لذا وصلت متأخرًا وبدأت عندما كان عمري 16 عامًا في الأكاديمية".

"كنت في الثامنة من عمري لعبت مباراة 1 ضد 1 مع صديقي ولم يستطع التسجيل، وفي اليوم التالي لم يكن هناك حارس مرمى فقالوا إنني أستطيع اللعب في هذا المركز".

"انتهى الأمر بشكل مضحك عندما قالت والدتي إنها لا تريدني أن أكون حارس مرمى لأن حارس المرمى لا يظهر على التلفاز، فاتصلت بالمدرب وقلت له إن والدتي لا تريدني في هذا المركز، ثم بدأت كلاعب وسط رقم 6 ثم واصلت التطور".

البحث عن الطريق

بدأ ويسا مسيرته في الفئات السنية عام 2004 عندما انضم إلى نادي إفيني أتلتيكو واستمر هناك حتى 2010 قبل أن ينتقل إلى نادي مونتليري.

وعاد مجدداً إلى إفيني أتلتيكو بين 2011 و2013، وبعدها انتقل إلى أكاديمية نادي شاتورو حيث بدأت ملامح الاحتراف الحقيقي تظهر في مسيرته.

صعد بسرعة الصاروخ داخل النادي نتيجة تطوره الفني والبدني، وفي موسم 2015-2016 خاض أول تجربة مع الفريق الأول.

وشارك في 26 مباراة سجل خلالها 8 أهداف في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي.

في عام 2016 انتقل إلى نادي أنجيه في الدوري الفرنسي ووقع عقداً احترافياً، لكنه واجه صعوبة في الحصول على دقائق لعب منتظمة حيث شارك في مباراتين فقط في الدوري خلال موسم 2016-2017.

قرر نادي أنجيه إعارته ليحصل على مزيد من الخبرات، فانتقل إلى نادي لافال حيث لعب 15 مباراة سجل خلالها 2 هدف، ثم تمت إعارته مرة أخرى إلى نادي أجاكسيو.

وقدم واحدة من أفضل فتراته في الدرجة الثانية الفرنسية، إذ شارك في 23 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.

البيت

في 2018 انتقل إلى نادي لوريان بعقد طويل الأمد، وكانت هذه المرحلة نقطة التحول الكبرى في مسيرته.

"كنت دائمًا أعلم أن لدي قدرات جيدة، لكنك دائمًا تشك، لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث، خاصة في كرة القدم".

"عندما انضممت لأول مرة إلى لوريان كانت الأمور صعبة لمدة سنة ونصف، لا أكذب، حتى وأنا أسجل أهدافًا لم أكن أشعر أنني أنا نفسي".

"كنت في أجاكسيو قبل لوريان، وكنت أشعر أنني بخير جدًا في أجاكسيو، كنت أشعر أنني في بيتي هناك."

"كان الأمر صعبًا علي وعلى عائلتي في ذلك الوقت أن انتقل إلى لوريان، لأن أجاكسيو كانت بالنسبة لي مثل البيت، حياة مختلفة، شاطئ كل يوم، بينما الانتقال إلى شمال فرنسا كان مختلفًا تمامًا في اللاعبين والعقلية، لذلك استغرق الأمر وقتًا حتى أشعر أنني في بيتي".

بعد أن انسجم مع ناديه الجديد، تطور مستواه بشكل ملحوظ خاصة في موسم 2019-2020 حين سجل 15 هدفاً في 28 مباراة في الدوري، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، كما حصل على جائزة لاعب الشهر مرتين في سبتمبر 2019 ويناير 2020.

ويسا كان أحد أبرز اللاعبين ونجح في الصعود معه فريقه إلى الدوري الفرنسي، حيث ساهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية في موسم 2020.

وفي موسم 2020-2021، قدم موسم جيدًا مع النادي وشارك في 38 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، وهو ما فتح أمامه باب الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

خطف الأطفال

تعرض ويسا لهجوم فظيع من إحدى السيدات قبل إكمال انتقاله إلى برينتفورد مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

وقامت السيدة "ليتيسيا" بمهاجمة ويسا في محاولة اختطاف ابنته الرضيعة وطفل آخر، وزارت المرأة منزله في لوريان، مدعية أنها تبحث عن توقيع أوتوغراف، ليفتح الباب لها، ليتفاجأ بسائل يُلقى على وجهه.

"فتحت الباب وأُلقي سائل على وجهي، صرخت ولم أستطع التنفس، اتصلت زوجتي بخدمات الطوارئ، وأخبروني أن أذهب تحت الدش لأغسل عينيّ".

"في المستشفى، أخبروني أن عينيّ قد احترقتا، كان على شخص ما أن يأتي ويغسلهما كل ساعة، لقد كان كابوسًا".

"منذ ذلك الحين، أشعر بالذعر في كل مرة أسمع فيها ضوضاء، والشيء الوحيد الذي جعلني أستمر هو معرفة أن أطفالي بأمان".

"خضعت لعملية جراحية في كلتا العينين، وأخبرني الطبيب أنني سأحتاج إلى استخدام قطرات العين لبقية حياتي".

"استغرق الأمر مني 6 أشهر قبل أن أستعيد بصري بالكامل، لو لم يتم علاجي بهذه السرعة، لكانت العواقب أسوأ بكثير".

جروح نفسية

"منذ ذلك الوقت أصبحت منطويًا على نفسي. لم أعد أتحمل التواجد حول أشخاص لا أعرفهم".

"لا أعبر الآن عن الكثير من الحب كما كنت أفعل سابقًا، وعندما أمشي، أنظر خلفي بشكل غريزي".

"وفي الليل، لم أعد أستطيع النوم إذا كنت بمفردي، غالبًا ما يسألني أطفالي عما فعلته بوجهي، لكنهم أصغر من أن أخبرهم بما حدث"

"عُرضت عليّ عملية جراحية، لكني رفضت، لأن هذا جزء من تاريخي الشخصي، اضطررت أنا وزوجتي لرؤية طبيب نفسي، وعانت هي من الاكتئاب، أنت لا تعرف أبدًا ما يخبئه لك القدر".

"أريد العدالة، لماذا حدث هذا لي؟ سأعاني أنا وزوجتي من الآثار اللاحقة لبقية حياتنا"

غياب ثم تألق

عطل الهجوم مسيرة ويسا، ليتأخر انتقاله إلى برينتفورد وتسبب في غيابه عن التدريبات التحضيرية للموسم الجديد.

ورغم أنه لم يشارك في فترة الإعداد بسبب خضوعه لجراحة في العين، فإنه دخل الفريق مباشرة في أجواء المنافسة، ونجح في تسجيل 5 أهداف خلال أول 6 مباريات، وهو معدل لافت للاعب وافد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي.

في 21 سبتمبر 2021، خطف الأضواء خلال فوز برينتفورد الكبير 7–0 على أولدهام أثلتيك في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سجل هدفين، أحدهما مقصية استثنائية حصدت جائزة هدف الجولة، ثم تم اختيارها لاحقًا كأفضل هدف في البطولة.

وتوقفت انطلاقته القوية بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال أكتوبر 2021، ما أبعده لفترة عن التهديف.

عاد لاحقًا للمشاركة تدريجيًا بين التشكيل الأساسي ودكة البدلاء، وأنهى موسمه الأول بـ34 مباراة و10 أهداف.

الهداف التاريخي

وفي الموسم التالي، استمر استخدامه في أدوار هجومية متعددة بين الجناح ورأس الحربة، مسجلًا 7 أهداف في 40 مباراة، في موسم شهد منافسة برينتفورد على مقعد أوروبي حتى الجولة الأخيرة.

مع بداية موسم 2023-2024، وبعد إيقاف المهاجم إيفان توني، تحول ويسا إلى المهاجم الأساسي الصريح، قبل أن يعيد التعاقد مع نيل موبي توزيع الأدوار الهجومية بينهما.

خلال هذا الموسم، أصبح هداف الفريق بـ12 هدفًا في 36 مباراة، وفي موسم 2024-2025، استفاد من إصابة المهاجم الجديد إيجور تياجو ليواصل قيادة الخط الأمامي. بدأ الموسم بشكل قوي، وسجل 6 أهداف في أول 8 مباريات بالدوري.

كما دخل في قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في البريميرليج بعد تألقه في نوفمبر 2024.

أما أهم لحظة مع فريقه برينتفورد بعدما سجل هدفه رقم 37 خلال التعادل 2–2 أمام مانشستر سيتي، ليصبح الهداف التاريخي لبرينتفورد في البريميرليج.

وأنهى الموسم بـ39 مباراة و20 هدفًا، وهو أفضل موسم تهديفي في مسيرته حتى تلك اللحظة.

يحبون كرة القدم

في سبتمبر 202، انتقل إلى ويسا إلى نيوكاسل مقابل 50 مليون جنيه استرليني، ليكون أحد أغلى الصفقات في تاريخ برينتفورد.

"نيوكاسل مدينة رائعة، كما قلت، هم يحبون كرة القدم، رأيت الكثير من الأشياء على وسائل التواصل، أحد الأشخاص قال إن أفضل مكان هو سانت جيمس بارك"

"لذلك يجب أن تفهم مدى أهمية سانت جيمس بالنسبة لهم، ومدى أهمية كرة القدم."

أعتقد أنني لم أعد يومًا واحدًا إلا ورأيت قميص نيوكاسل، كل يوم أخرج أو أقود السيارة أرى قميص نيوكاسل، وهذا يوضح مدى حبهم للنادي، إنه أمر لا يصدق"

"هم لا يأخذون أي شيء كأمر مسلم به، إنها مدينة عمل شاق، وأنا كذلك، ولهذا اخترت المجيء هنا".

شارك لأول مرة مع الفريق في مباراة فاز فيها بنتيجة 2-1 على بيرنلي في ديسمبر، ليصبح اللاعب رقم 1000 الذي يمثل النادي في الدوري.

شعور لا يوصف

وشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، حيث دخل بديلاً في الوقت بدل الضائع من مباراة انتهت بالتعادل 2-2 خارج أرضه أمام باير ليفركوزن.

وبعد أسبوع، سجل هدفه الأول مع النادي في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والتي انتهت بفوز 2-1 على فولهام.

وفي 30 ديسمبر، أحرز هدفه الأول في الدوري مع النادي في مباراة فاز فيها خارج أرضه على بيرنلي بنتيجة 3-1، وفي 21 يناير 2026، سجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في مباراة فاز فيها فريقه على آيندهوفن بنتيجة 3-0.

"سانت جيمس بارك كان مكانًا أحلم باللعب فيه منذ أن كنت صغيرًا، لذلك اللعب هناك في دوري الأبطال شيء مختلف".

"الضغط كبير جدًا، والأجواء لا تصدق، تقدمنا في دوري أبطال أوروبا، ورغم أننا خرجنا أمام برشلونة، إلا أنهم فريق من أفضل فرق العالم ويستحقون الاحترام".

"اللعب في هذه الأجواء أمام عائلتك وجماهيرك شعور لا يوصف، لم أكن أتخيل يومًا أنني سأسجل في دوري أبطال أوروبا، الرحلة كانت طويلة جدًا، لذلك أنا ممتن جدًا".

دخل التاريخ

استُدعي ويسا لأول مرة إلى تشكيلة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية لخوض مباراتين وديتين في أكتوبر 2020، وسجل أول هدفين دوليين له.

تواجد ويسا ضمن تشكيلة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تأهلت لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وشارك في جميع مباريات منتخب بلاده وسجل هدفين خلال مسيرة الفريق نحو مباراة تحديد المركز الثالث، التي خسرها بركلات الترجيح أمام جنوب أفريقيا، وكان ضمن فريق البطولة.

وفي مونديال، سجّل أول هدف لجمهورية الكونغو الديمقراطية في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، ليدخل تاريخ وذلك في مباراة التعادل 1-1 ضد البرتغال في افتتاحية دور المجموعات، ليحصد بذلك أول نقطة للكونغو في المحفل العالمي الكبير.

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