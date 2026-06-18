كأس العالم - بيلينجهام: كنا متوترين الشوط الأول.. وأداء البدلاء كان مذهلا

اعترف جود بيلينجهام بتوتر منتخب إنجلترا في الشوط الأول أمام كرواتيا.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد إنجلترا

وتغلب منتخب إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 12 بكأس العالم.

وقال جود بيلينجهام عبر موقع فيفا: "في الشوط الأول كنا متوترين بعض الشيء، وحذرين نوعا ما".

وتابع "تمركزنا دفاعيا بشكل جيد، وضغطنا بقوة، وكنا جيدين دفاعيا بدون الكرة، لكن ربما تسرعنا قليلا مع الكرة".

وشدد "في الشوط الثاني، خلقنا إيقاعا أفضل وهناك رأيتم أفضل ما لدينا، منحنا الهدف المبكر في بداية الشوط، وأعتقد أن مستوانا كان ثابتا".

واختتم بيلينجهام تصريحاته "كانت حدة اللعب بدون الكرة في أعلى مستوياتها، وكان أداء البدلاء مذهلا".

وتفوق الإنجليز على كرواتيا في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس بولاية هيوستن.

ورفع هاري كين رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

وسجل هاري كين خمسة أهداف من ركلات جزاء في كأس العالم آخرهم أمام كرواتيا.

وحصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم، ليتصدر المجموعة الـ12 التي تضم أيضا بنما وغانا.

سجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين هدفين، وهدف لـ جود بيلينجهام وآخر من ماركوس راشفورد.

بينما سجل ثنائية كرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسى.

ويلعب منتخب إنجلترا في المباراة المقبلة ضد غانا، بينما يلعب منتخب كرواتيا ضد بنما.