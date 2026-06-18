كأس العالم - كين: تعليمات توخيل بين الشوطين سبب انتصارنا.. والحماس سر قوتنا

الخميس، 18 يونيو 2026 - 06:12

كتب : FilGoal

إنجلترا - كرواتيا - هاري كين

يؤمن هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا أن تعليمات توماس توخيل بين شوطي مباراة كرواتيا سر الانتصار.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

إنجلترا

وتغلب منتخب إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 12 بكأس العالم.

وقال هاري كين عبر موقع فيفا: "يستحق المدرب كل التقدير، ألقى علينا خطابا بين الشوطين وكأنه يقول لنا (انظروا إذا خسرنا فسنخسر بسبب ما نقدمه)، ورأيتم ذلك بشكل واضح في الشوط الثاني".

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وشدد "ضغطنا بكل قوتنا ولم يتمكنوا من مجاراتنا، وهذا هو المستوى الذي يجب أن نحافظ عليه في كل مباراة".

وتابع "نتيجة رائعة في المباراة الأولى بالبطولة وأمام فريق قوي، الحماس الذي لعبنا به هو نقطة قوتنا الأبرز".

واختتم هاري كين تصريحاته "لذلك علينا استغلال بشكل أكبر في البطولة".

وتفوق الإنجليز على كرواتيا في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس بولاية هيوستن.

ورفع هاري كين رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

وسجل هاري كين خمسة أهداف من ركلات جزاء في كأس العالم آخرهم أمام كرواتيا.

وحصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم، ليتصدر المجموعة الـ12 التي تضم أيضا بنما وغانا.

سجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين هدفين، وهدف لـ جود بيلينجهام وآخر من ماركوس راشفورد.

بينما سجل ثنائية كرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسى.

ويلعب منتخب إنجلترا في المباراة المقبلة ضد غانا، بينما يلعب منتخب كرواتيا ضد بنما.

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