كأس العالم - مؤتمر لوبيتيجي: لا نفكر في مواجهة قطر ولا نشعر بالضغط قبل مباراة كندا

كشف يولين لوبيتيجي مدرب منتخب قطر أن فريقه لا يشعر بالضغط قبل مواجهة كندا في كأس العالم.

وتعادل منتخب قطر مع سويسرا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 على ملعب سان فرانسيسكو باي آرينا بأمريكا.

وقال لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحفي: "كلمة الضغط ليست في أذهاننا، عندما تسعى لتحقيق حلم لا تشعر بالضغط بل بالحماس والطموح".

وأضاف "حققنا إنجازا تاريخيا بالتواجد هنا، ونريد الاستمتاع بالمنافسة مع تقديم أداء قوي".

وشدد "لا نفكر في ما حدث أمام سويسرا، نركز فقط على المباراة المقبلة أمام منافس قوي".

وكان منتخب قطر قد استهل مشواره بالتعادل 1-1 أمام سويسرا، فيما تعادلت كندا بنفس النتيجة أمام البوسنة والهرسك.

وتتساوى منتخبات المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة لكل فريق.

وأوضح لوبيتيجي "قطر دولة صغيرة لكنها تملك شغفا كبيرا واستثمارات مستمرة لتطوير كرة القدم".

ويستعد منتخب قطر لمواجهة كندا يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحصل منتخب قطر على أول نقطة له في كأس العالم في المشاركة الثانية له في البطولة.

وحقق منتخب سويسرا رقما تاريخيا بحصوله على أول ركلة جزاء في تاريخه خلال مشاركاته في كأس العالم.

وانتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية والتي تضم كل من: "كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا" وأصبح رصيد كل منتخب في المجموعة متساويا نقطة لكل منتخب.