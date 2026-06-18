كأس العالم - مؤتمر دانيلو: يجب أن نواجه الحقيقة بعد صدمة المغرب

شدد دانيلو لاعب منتخب البرازيل أن فريقه مطالب بمواجهة الحقيقة بعد التعثر أمام المغرب في بداية مشوار كأس العالم.

دانيلو لويز النادي : فلامنجو البرازيل

وفرض منتخب المغرب التعادل على البرازيل في بداية مشوار كأس العالم 2026 بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على ملعب ميتلايف.

وقال دانيلو خلال المؤتمر الصحفي: "كل فريق يملك مجموعة أساسية من اللاعبين، بين 6 إلى 8 عناصر يشاركون باستمرار، وهناك آخرون يتم التبديل بينهم حسب المنافس والخطة".

وأضاف "هذه هي كرة القدم حاليا، الاستراتيجيات تتغير دائما وفقا للمنافس، يجب أن نكون واضحين، أفضل طريقة للتحسن هي مواجهة الواقع والنظر لما حدث بشكل صريح بعد صدمة مواجهة المغرب".

وشدد "ما قدمناه في الشوط الأول كان أقل بكثير من قدراتنا وما هو متوقع من منتخب البرازيل".

وتعرض كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل لانتقادات بسبب اختياراته في التشكيل، خاصة إشراك إيجور تياجو وروجر إيبانيز، مع تراجع أداء كاسيميرو ولوكاس باكيتا في الشوط الأول.

وأوضح دانيلو "ربما لدينا 80% من التشكيل جاهز للمباراة المقبلة، بينما لا تزال هناك بعض المراكز غير محسومة".

واختتم تصريحاته "المدربون أحيانا يتخذون قرارات لا يمكن تفسيرها بسهولة".

ولأول مرة يحقق منتخب عربي نتيجة إيجابية أمام البرازيل في كأس العالم، السامبا فازت على الجزائر 1-0 في 1986 ثم المغرب 3-0 في 1998، واليوم أول نقطة عربية أمام الأصفر والأسود.

ولأول مرة تتعادل البرازيل في مباراة يسجل فيها فينيسيوس جونيور بعد 8 انتصارات.

ورغم أن وهبي أصبح عقدة برازيلية إلا أنه لا يزال يبحث عن أول فوز في تاريخه بالجولة الأولى من كأس العالم بـ 4 تعادلات و3 هزائم.

لكن هناك جانب إيجابي المغرب تعادل مع كرواتيا في 2022 سلبيا، ثم أكمل مشوارا تاريخيا حتى تحقيق المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وإفريقي.