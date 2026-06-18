انتهت كأس العالم - أوزبكستان (1)-(3) كولومبيا.. فوز اللوس كافيتيروس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوزبكستان ضد كولومبيا في ختام الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

وبدأت مباريات المجموعة بتعادل بين الكونغو الديمقراطية والبرتغال.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+9: جوووول خاميتون كامباز بعد عرضية رائعة

ق 66: جووول لويس دياز يسجل الثاني للكولومبييين

ق 62: جووول عباسبيك فايزولاييف يسجل التعادل برأسية بعد متابعة لتسديدة شوموردوف التي ارتدت من الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جوووول أوووول مونوز يسجل من لمسة رائعة بعد كرة طولية ضربة خط دفاع اوزبكستان

ق 32: القائم الأيسر يمنع تسديدة لويس دياز

ق 7: بطاقة صفراء لموخيكا

بداية اللقاء