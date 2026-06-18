كأس العالم - مدرب كوريا الجنوبية: آمل أن يتجاوز لاعبو فريقي تحدي المكسيك

وصف هوانج ميونج بو مدرب كوريا الجنوبية مواجهة المكسيك في الجولة الثانية من كأس العالم 2026 بالمهمة لأنه يواجه المستضيف.

ويلتقي المنتخبين في الرابعة من فجر الجمعة ضمن مباريات المجموعة الأولى من البطولة.

وقال ميونج بو في المؤتمر الصحفي: "ستكون إحدى أهم المباريات لكوريا الجنوبية، فالمكسيك من أقوى الفرق، وبما أننا جميعاً نملك خبرة اللعب ضد فريق على أرضه، فسيكون الأمر في غاية الصعوبة".

وأضاف " آمل أن يتجاوز لاعبو فريقي هذا التحدي ويقدموا أداءً جيداً غداً. سنبذل قصارى جهدنا".

وأردف "كان لدينا أسبوع للاستعداد، وكان ذلك كافيا للاعبين للتعافي والاستعداد. ومع ذلك، فإن المباريات دائما نسبية؛ لن تسير الأمور دائماً كما نريد".

وواصل "لهذا السبب نحتاج إلى رؤية التغيرات وكيفية السيطرة عليها؛ سيكون ذلك هو المفتاح".

وأكمل "في سبتمبر 2025، خضنا مباراة ودية مع المكسيك، وكانت مفيدة للغاية للاعبينا، حيث تمكنوا من استخلاص بعض الدروس".

وأتم "في المباراة الأولى ضد التشيك، لم نستسلم ولعبنا حتى النهاية، وهكذا حققنا فوزنا الأول. وأعتقد أن هذا يمنحنا مزيدا من الثقة للمباراة القادمة".

وبدأ منتخب كوريا الجنوبية مشواره بالفوز على التشيك 2-1، فيما فازت المكسيك المستضيفة على جنوب إفريقيا في الافتتاح بنتيجة 2-0 لتتصدر الترتيب.

ويقام اللقاء على ملعب أكرون في مدينة جوادالاخارا المكسيكية.