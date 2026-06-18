التشكيل - خوسانوف يقود أوزبكستان في الظهور الأول.. ولويس سواريز أساسي مع كولومبيا

يقود عبد القادر خوسانوف دفاع أوزبكستان في المشاركة الأولى بـ كأس العالم تاريخيا ضد كولومبيا التي يبدأ في هجومها لويس سواريز.

ويلتقي الفريقان في الخامسة فجرا على ملعب أزتيك في المكسيك في ختام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك منتخب أوزبكستان لأول مرة في تاريخه بكأس العالم، تحت قيادة الإيطالي فابيو كانافارو.

فيما يقود جيمس رودريجيز هداف نسخة 2014 من كأس العالم وسط كولومبيا، ويبدأ لويس دياز كجناح أيسر.

وبدأت مباريات المجموعة بتعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1.

وجاء تشكيل أوزبكستان

حراسة: أوتكير يوسوبوف

الدفاع: رستم عاشورماتوف - عبد القادر خوسانوف - عبد الله عبدالليف

الوسط: شيرزود نصرولاييف - بهروز كريموف - أوتابيك شوكوروف - أكمل موزجوفوي

الهجوم: عباس بيك فايزولاييف - إلدور شومورودوف - أوستون أورونوف

فيما جاء تشكيل كولومبيا

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

الدفاع: دانييل مونوز – دافينسون سانشيز – جون لوسيمي – خوان موخيكا

الوسط: جيفرسون ليرما – جوستافو بويرتا – جيمس رودريجيز

الهجوم: جون أرياس – لويس سواريز – لويس دياز

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇺🇿 en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/KzPleeQ7sV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 18, 2026

يذكر أن تلك المباراة هي التاريخية الأولى بين المنتخبين سواء رسميا أو وديا.