كأس العالم - أرونسون: لا نعرف التفاصيل الكاملة لحالة بوليسيتش ونتمنى جاهزيته

الخميس، 18 يونيو 2026 - 03:10

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - أمريكا ضد ألمانيا

يترقب منتخب أمريكا موقف كريستيان بوليسيتش من المشاركة في مواجهة أستراليا المقبلة بكأس العالم 2026، بعد تعرضه لإصابة في الساق خلال المباراة الافتتاحية.

ويستعد منتخب أمريكا لملاقاة أستراليا يوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة.

وخضع بوليسيتش لبرنامج تدريبي خاص، مع متابعة حالته بشكل يومي من الجهاز الطبي.

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وقال بريندن أرونسون في تصريحات صحفية: "نأمل أن يكون بوليسيتش جاهزا للمباراة".

وأضاف "لا نعرف التفاصيل كاملة، لكنه سيبذل كل ما لديه من أجل العودة والمشاركة".

وتواجد أرونسون لاعب وسط أمريكا على مقاعد البدلاء أمام باراجواي في الجولة الافتتاحية.

وكان بوليسيتش قد قدم أداء مميزا في الشوط الأول أمام باراجواي، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين بسبب الإصابة.

ومن جانبه قال روبنسون: "لم يتدرب بشكل كامل مع الفريق حتى الآن، لكن لا يزال أمامنا وقت لتقييم حالته".

وأضاف "نمتلك لاعبين جاهزين على مقاعد البدلاء، ويمكنهم تعويض الغياب".

وشدد "البطولة طويلة، وإذا لم يشارك في المباراة المقبلة سنعمل على تجهيزه لباقي المشوار".

وحقق منتخب أمريكا الفوز على باراجواي بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى.

ويواجه الفريق نظيره الأسترالي، الذي حقق مفاجأة بالفوز على تركيا بنتيجة 2-0 في افتتاح مشواره.

واختتم أرونسون تصريحاته "المباراة ستكون صعبة، خاصة بعد الأداء القوي لأستراليا في اللقاء الأول، لدينا ثقة بعد الفوز، لكن علينا الحفاظ على التركيز".

منتخب أمريكا كرر انتصاره على باراجواي في افتتاح كأس العالم بعد مرور 96 عاما.

وكان منتخب أمريكا قد فاز على باراجواي 3-0 في افتتاح كأس العالم 1930.

المنتخب الأمريكي حقق أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما أصبح للمرة الأولى يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، متجاوزا انتصاره السابق 3-0 على باراجواي في نسخة 1930.

أمريكا حصدت أول 3 نقاط لتتصدر المجموعة الرابعة مبكرا.

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