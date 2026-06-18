كأس العالم - فوزينيا يتلقى دعما استثنائيا.. ووالدته تحضر مباراة أوروجواي بعد أزمة التأشيرة

ستتواجد والدة فوزينيا حارس مرمى منتخب كاب فيردي في مدرجات مباراة أوروجواي المقبلة بكأس العالم 2026، بعد حل أزمة تأشيرتها للسفر إلى الولايات المتحدة.

ويستعد منتخب كاب فيردي لمواجهة أوروجواي يوم الأحد في ميامي ضمن منافسات دور المجموعات، وكان قد حقق منتخب كاب فيردي في ظهوره الأول بكأس العالم نتيجة مفاجئة بفرض التعادل السلبي على إسبانيا.

وكشفت وكالة رويترز أن قرار تواجد والدة فوزينيا جاء ذلك بعد تدخل مسؤولين أمريكيين لتسهيل إجراءات حصول والدة الحارس على التأشيرة في الوقت المناسب.

وكان فوزينيا قد تألق في مباراة منتخب بلاده الأولى بكأس العالم، ليقود كاب فيردي لتعادل سلبي أمام إسبانيا.

وكشف الحارس صاحب الـ40 عاما عقب اللقاء أن والدته لم تتمكن من حضور المباراة بسبب أزمة في استخراج التأشيرة.

وكشف حكيم جيفريز عضو الكونجرس الأمريكي في بيان "لا يجب أن تفوت أي أم فرصة مشاهدة ابنها يصنع التاريخ".

وأشار إلى أنه تم إعفاء الأسرة من الرسوم، مع ترتيب إجراءات السفر لحضور اللقاء.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية أن فريق التأشيرات يتواصل مع والدة اللاعب لتقديم الدعم اللازم.

وكانت بعض القيود المفروضة على دخول الجماهير قد تسببت في تعقيد الإجراءات، قبل أن يتم تسهيلها لحاملي تذاكر كأس العالم.

ويعد فوزينيا أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن بعد تألقه أمام إسبانيا.

الحارس البالغ 40 عاما ظهر متأثرا وباكيا عقب نهاية اللقاء وفوزه بجائزة رجل المباراة.

فوزينيا فسر الأمر عقب نهاية اللقاء قائلا: "بكيت لأنني نشأت مع جدي وجدتي، وللأسف لم يكونا هنا؛ توفيا قبل بضع سنوات. كانا كل شيء بالنسبة لي، كل شيء في حياتي".

وأضاف "بكيت أيضا لأن والدتي لم تتمكن من الحضور بسبب التأشيرة. بسبب المبلغ الذي كان علينا دفعه للحصول على التأشيرة، لم نتمكن من إنجازها في الوقت المناسب".

وأردف "كنت أتمنى لو كانت هنا، لكنني سعيد جدا أيضا. لقد عملت طوال حياتي من أجل هذه اللحظة. عمري 40 عاما. بدأت لعب كرة القدم احترافيا عندما في عام 2012، عندما كنت في الـ 25 من عمري".