تقرير: صافرات استهجان من مشجعي مواجهة إنجلترا ضد كرواتيا بسبب الوقت المستقطع

الخميس، 18 يونيو 2026 - 02:17

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا - استراحة الترطيب

أطلق مشجعو مباراة إنجلترا أمام كرواتيا صافرات استهجان خلال استراحة الترطيب (الوقت المستقطع) الذي تم استحداثه خلال منافسات كأس العالم.

وتغلب منتخب إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 12 بكأس العالم.

وكشفت وكالة رويترز عن اعتراض عدد من مشجعي مباراة إنجلترا ضد كرواتيا على استراحة الترطيب بإطلاق صافرات استهجان.

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وأثارت استراحة فيفا الإلزامية لمدة 3 دقائق بكل شوط جدلا واسعا منذ تطبيقها بسبب قتل نسق اللعب.

وسبق وأن تم سماع صافرات استهجان من الجماهير خلال مباراة النرويج ضد العراق بسبب استراحة الترطيب رغم أن درجة حرارة الملعب كانت 23 فقط.

وتعتبر استراحة الترطيب حيلة من فيفا بسبب إذاعة إعلانات خلال نفس الفترة.

وتفوق الإنجليز على كرواتيا في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس بولاية هيوستن.

وحصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم، ليتصدر المجموعة الـ12 التي تضم أيضا بنما وغانا.

سجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين هدفين، وهدف لـ جود بيلينجهام وآخر من ماركوس راشفورد.

بينما سجل ثنائية كرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسى.

ويلعب منتخب إنجلترا في المباراة المقبلة ضد غانا، بينما يلعب منتخب كرواتيا ضد بنما.

ورفع هاري كين رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

إنجلترا كأس العالم كرواتيا استراحة الترطيب
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