مباشر كأس العالم - غانا (0)-(0) بنما.. فرصة خطيرة

يلعب منتخب غانا ضد بنما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 12 من كأس العالم.

وكان منتخب إنجلترا قد تغلب على كرواتيا بنتيجة 4-2 ضمن منافسات نفس المجموعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق67 فرصة خطيرة من بنما بجوار القائم الأيمن

استبدال حارس مرمى غانا مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق2 الأول يضيع من بنما وتألق حارس مرمى غانا

انطلاق المباراة