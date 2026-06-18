مباشر كأس العالم - غانا (0)-(0) بنما.. استبدال حارس المرمى مع بداية الشوط

الخميس، 18 يونيو 2026 - 02:01

كتب : FilGoal

غانا ضد جزر القمر

يلعب منتخب غانا ضد بنما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 12 من كأس العالم.

وكان منتخب إنجلترا قد تغلب على كرواتيا بنتيجة 4-2 ضمن منافسات نفس المجموعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------

استبدال حارس مرمى غانا مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق2 الأول يضيع من بنما وتألق حارس مرمى غانا

انطلاق المباراة

كأس العالم بنما غانا
نرشح لكم
كأس العالم - أرونسون: لا نعرف التفاصيل الكاملة لحالة بوليسيتش ونتمنى جاهزيته كأس العالم - فوزينيا يتلقى دعما استثنائيا.. ووالدته تحضر مباراة أوروجواي بعد أزمة التأشيرة تقرير: صافرات استهجان من مشجعي مواجهة إنجلترا ضد كرواتيا بسبب الوقت المستقطع كأس العالم - وصل للهدف العاشر.. هاري كين رجل مباراة إنجلترا ضد كرواتيا تشكيل كأس العالم - سيمينيو يقود هجوم غانا.. وواترمان أساسي مع بنما الأمتع كين يعادل لينكر ويصبح الهداف التاريخي لـ إنجلترا في كأس العالم مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أرباح مواجهتي إسبانيا والبرازيل الوديتين
أخر الأخبار
كأس العالم - أرونسون: لا نعرف التفاصيل الكاملة لحالة بوليسيتش ونتمنى جاهزيته دقيقة | في المونديال
كأس العالم - فوزينيا يتلقى دعما استثنائيا.. ووالدته تحضر مباراة أوروجواي بعد أزمة التأشيرة 32 دقيقة | في المونديال
تقرير: صافرات استهجان من مشجعي مواجهة إنجلترا ضد كرواتيا بسبب الوقت المستقطع 53 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - غانا (0)-(0) بنما.. استبدال حارس المرمى مع بداية الشوط ساعة | في المونديال
كأس العالم - وصل للهدف العاشر.. هاري كين رجل مباراة إنجلترا ضد كرواتيا ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - سيمينيو يقود هجوم غانا.. وواترمان أساسي مع بنما ساعة | في المونديال
الأمتع ساعة | في المونديال
كارتيرون: لا يوجد أي مفاوضات مع أندية مصرية 2 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531207/مباشر-كأس-العالم-غانا-0-0-بنما-شوط-سلبي