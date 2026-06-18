مباشر كأس العالم - غانا (0)-(0) بنما.. استبدال حارس المرمى مع بداية الشوط

يلعب منتخب غانا ضد بنما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 12 من كأس العالم.

وكان منتخب إنجلترا قد تغلب على كرواتيا بنتيجة 4-2 ضمن منافسات نفس المجموعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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استبدال حارس مرمى غانا مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق2 الأول يضيع من بنما وتألق حارس مرمى غانا

انطلاق المباراة