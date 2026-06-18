انتهت كأس العالم - غانا (1)-(0) بنما.. نهاية المباراة
الخميس، 18 يونيو 2026 - 02:01
كتب : FilGoal
يلعب منتخب غانا ضد بنما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 12 من كأس العالم.
وكان منتخب إنجلترا قد تغلب على كرواتيا بنتيجة 4-2 ضمن منافسات نفس المجموعة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق95 جوووووووول كاليب يرينكي يخطف النقاط لغانا
ق67 فرصة خطيرة من بنما بجوار القائم الأيمن
استبدال حارس مرمى غانا مع بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق2 الأول يضيع من بنما وتألق حارس مرمى غانا
انطلاق المباراة
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