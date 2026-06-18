كأس العالم - وصل للهدف العاشر.. هاري كين رجل مباراة إنجلترا ضد كرواتيا

الخميس، 18 يونيو 2026 - 01:51

كتب : FilGoal

هاري كين رجل المباراة

توج هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا بجائزة رجل مباراة إنجلترا ضد كرواتيا.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

إنجلترا

وتغلب منتخب إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 12 بكأس العالم.

ونجح كين في تسجيل هدفين من أهداف إنجلترا الأربعة ليقود بلاده لافتتاح مشوارهم في كأس العالم بانتصار ثمين.

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ورفع هاري كين رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

ويفصل كين ستة أهداف عن كل من ميروسلاف كلوزة وليونيل ميسي لمعادلة رقم الهداف التاريخي للبطولة.

وسجل هاري كين خمسة أهداف من ركلات جزاء في كأس العالم آخرهم أمام كرواتيا.

وتفوق الإنجليز على كرواتيا في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس بولاية هيوستن.

وحصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم، ليتصدر المجموعة الـ12 التي تضم أيضا بنما وغانا.

سجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين هدفين، وهدف لـ جود بيلينجهام وآخر من ماركوس راشفورد.

بينما سجل ثنائية كرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسى.

ويلعب منتخب إنجلترا في المباراة المقبلة ضد غانا، بينما يلعب منتخب كرواتيا ضد بنما.

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