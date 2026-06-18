تشكيل كأس العالم - سيمينيو يقود هجوم غانا.. وواترمان أساسي مع بنما
الخميس، 18 يونيو 2026 - 01:28
كتب : FilGoal
يقود أنطوان سيمينيو هجوم غانا أمام بنما في ختام الجولة الافتتاحية بالمجموعة 12 من كأس العالم.
ويلعب منتخب غانا أمام بنما للمرة الأولى في التاريخ.
وكان منتخب إنجلترا قد تغلب على كرواتيا ضمن منافسات نفس المجموعة بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وجاء تشكيل غانا كالآتي:
حارس المرمى: لاورنس أتي زيجي
الدفاع: جايديون مينسا – مارفن سينايا – جيروم أوبوكو – جوناس أدجيتي.
الوسط: كمال الدين سليمانا – إرنست نواماه – كاليب يرينكي – إليشا أوسو.
الهجوم: جوردان أيو - أنطوان سيمينيو.
بينما تشكيل بنما كالآتي:
حراسة المرمى: أورلاندو موسكيرا
الدفاع: سيزار بلاكمان - جيوفاني راموس - خوسيه كوردوبا - أندريس أندرادي.
الوسط: مايكل موريلو - كارلوس هارفي - كريستيان مارتينيز - خوسيه رودريجيز.
الهجوم: سيسيليو واترمان - إدجار يويل بارسيناس
ويشارك منتخب بنما في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه ويبحث عن نقطته الأولى في تاريخ البطولة.
بينما يلعب منتخب غانا للمرة الخامسة في كأس العالم والثانية على التوالي.
وكانت أفضل نتائج غانا في كأس العالم التأهل لربع نهائي كأس العالم 2010.