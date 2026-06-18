الأمتع

الخميس، 18 يونيو 2026 - 01:13

كتب : عمرو عبد المنعم

هاري كين مهاجم إنجلترا

فاز منتخب إنجلترا على كرواتيا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

كرواتيا
إنجلترا

وتفوق الإنجليز على كرواتيا في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس بولاية هيوستن.

وحصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم، ليتصدر المجموعة الـ12 التي تضم أيضا بنما وغانا.

سجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين هدفين، وهدف لـ جود بيلينجهام وآخر من ماركوس راشفورد.

بينما سجل ثنائية كرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسى.

الأمتع في المونديال

Image

مباراة قوية شهدت تسجيل 6 أهداف منها 5 أهداف رائعة من المنتخبين مع فرص كثيرة مهدرة للطرفين لتكون الأمتع في كأس العالم حتى الآن.

وخلال المباراة أصبح هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم برصيد 10 أهداف بالتساوي مع جاري لينيكر، ووصل أيضا لهدفه رقم 81 مع منتخب إنجلترا.

وصف المباراة

Image

بدأت المباراة بقوة من البداية وحصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من لوكا مودريتش على نوني مادويكي في الدقيقة 8.

وتقدم هاري كين لتسديد ركلة الجزاء لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى له.

وقرر الحكم إعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم الحارس عن الخط وقت التصدي للكرة.

وأعاد هاري كين تنفيذ ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم إنجلترا في الدقيقة 12 بنجاح، ليصل لهدفه رقم 9 في كأس العالم.

ورد منتخب كرواتيا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة من مارتن باتورينا لم يستطع الحارس بيكفورد التصدي لها.

وكما سجل الأول عاد هاري كين وسجل الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 42.

ونجح هاري كين في معادلة رقم جاري لينيكر نجم إنجلترا في كأس العالم بالوصول للهدف رقم 10 في المونديال.

كما وصل هاري كين بهذا الهدف إلى هدفه الدولي بقميص منتخب إنجلترا رقم 81.

إلا أن منتخب كرواتيا أبى أن ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 45+4 عن طريق المهاجم بيتار موسى.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2 بين إنجلترا وكرواتيا.

ومع بداية الشوط الثاني سجل جود بيلينجهام هدف إنجلترا الثالث في الدقيقة 47 بعدما استغل تمريرة رائعة من إليوت أندرسون وضعته في مواجهة المرمى ليضع الكرة في شباك كرواتيا.

وأكمل البديل ماركوس راشفورد رباعية إنجلترا في الدقيقة 85 بهدف رائع بعد مراوغة مدافع كرواتيا ثم وضع الكرة في الشباك بتسديدة رائعة.

لتنتهي المباراة بفوز إنجلترا 4-2.

ويلعب منتخب إنجلترا في المباراة المقبلة ضد غانا، بينما يلعب منتخب كرواتيا ضد بنما.

إنجلترا كأس العالم كرواتيا هاري كين
نرشح لكم
تشكيل كأس العالم - سيمينيو يقود هجوم غانا.. وواترمان أساسي مع بنما كين يعادل لينكر ويصبح الهداف التاريخي لـ إنجلترا في كأس العالم مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أرباح مواجهتي إسبانيا والبرازيل الوديتين كأس العالم - مؤتمر ويليامز: لا نريد أن نستسلم.. ونحن في نفس موقف التشيك كأس العالم - رونالدو: مباراة كان يمكن أن نكسبها أو نخسرها كأس العالم - مؤتمر بروس: تلقينا طردين في الافتتاح بينما لم يعد الـVAR لمراجعة لقطة ميسي كأس العالم - ديسابر: نقطة مستحقة أمام البرتغال.. ونركز على الفوز والتأهل كأس العالم - مارتينيز: دفعنا ثمن التراجع أمام الكونغو
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - سيمينيو يقود هجوم غانا.. وواترمان أساسي مع بنما 17 دقيقة | في المونديال
الأمتع 32 دقيقة | في المونديال
كارتيرون: لا يوجد أي مفاوضات مع أندية مصرية ساعة | الكرة المصرية
كين يعادل لينكر ويصبح الهداف التاريخي لـ إنجلترا في كأس العالم ساعة | في المونديال
ممدوح عباس: استاد جديد للزمالك بتكلفة 38 مليون دولار.. وحل أزمة القيد ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أرباح مواجهتي إسبانيا والبرازيل الوديتين ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر ويليامز: لا نريد أن نستسلم.. ونحن في نفس موقف التشيك ساعة | في المونديال
كرة يد - بقيادة مصرية.. برقان الكويتي بطلا لـ آسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية 2 ساعة | كرة يد
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531204/الأمتع