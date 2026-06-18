فاز منتخب إنجلترا على كرواتيا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ كرواتيا إنجلترا

وتفوق الإنجليز على كرواتيا في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس بولاية هيوستن.

وحصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم، ليتصدر المجموعة الـ12 التي تضم أيضا بنما وغانا.

سجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين هدفين، وهدف لـ جود بيلينجهام وآخر من ماركوس راشفورد.

بينما سجل ثنائية كرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسى.

الأمتع في المونديال

مباراة قوية شهدت تسجيل 6 أهداف منها 5 أهداف رائعة من المنتخبين مع فرص كثيرة مهدرة للطرفين لتكون الأمتع في كأس العالم حتى الآن.

وخلال المباراة أصبح هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم برصيد 10 أهداف بالتساوي مع جاري لينيكر، ووصل أيضا لهدفه رقم 81 مع منتخب إنجلترا.

وصف المباراة

بدأت المباراة بقوة من البداية وحصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من لوكا مودريتش على نوني مادويكي في الدقيقة 8.

وتقدم هاري كين لتسديد ركلة الجزاء لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى له.

وقرر الحكم إعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم الحارس عن الخط وقت التصدي للكرة.

وأعاد هاري كين تنفيذ ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم إنجلترا في الدقيقة 12 بنجاح، ليصل لهدفه رقم 9 في كأس العالم.

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هدف تقدم إنجلترا على حساب كرواتيا عن طريق هاري كين من ركلة جزاء ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/ZKLJB3vhhg — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026

ورد منتخب كرواتيا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة من مارتن باتورينا لم يستطع الحارس بيكفورد التصدي لها.

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هدف تعادل كرواتيا الأول في شباك إنجلترا عن طريق باتورينا ⚽🇭🇷pic.twitter.com/Wi8ifXxiEr — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026

وكما سجل الأول عاد هاري كين وسجل الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 42.

ونجح هاري كين في معادلة رقم جاري لينيكر نجم إنجلترا في كأس العالم بالوصول للهدف رقم 10 في المونديال.

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رأسية مدوية من هاري كين تسكن شباك كرواتيا ⚽👑🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/PFwrSlokkS — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026

كما وصل هاري كين بهذا الهدف إلى هدفه الدولي بقميص منتخب إنجلترا رقم 81.

إلا أن منتخب كرواتيا أبى أن ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 45+4 عن طريق المهاجم بيتار موسى.

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بيتار موسى يسجل أحد أجمل أهداف المونديال في شباك إنجلترا ⚽🇭🇷pic.twitter.com/JXBCmflX9D — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2 بين إنجلترا وكرواتيا.

ومع بداية الشوط الثاني سجل جود بيلينجهام هدف إنجلترا الثالث في الدقيقة 47 بعدما استغل تمريرة رائعة من إليوت أندرسون وضعته في مواجهة المرمى ليضع الكرة في شباك كرواتيا.

وأكمل البديل ماركوس راشفورد رباعية إنجلترا في الدقيقة 85 بهدف رائع بعد مراوغة مدافع كرواتيا ثم وضع الكرة في الشباك بتسديدة رائعة.

لتنتهي المباراة بفوز إنجلترا 4-2.

ويلعب منتخب إنجلترا في المباراة المقبلة ضد غانا، بينما يلعب منتخب كرواتيا ضد بنما.