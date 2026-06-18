كين يعادل لينكر ويصبح الهداف التاريخي لـ إنجلترا في كأس العالم

سجل هاري كين مهاجم إنجلترا، هدفين في المباراة الجارية أمام كرواتيا في دور المجموعات لكأس العالم.

ويلتقي منتخبا إنجلترا وكرواتيا، في افتتاحية مباريات الفريقين في المجموعة ال12 بكأس العالم.

ويتقدم حاليا المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين كان لهاري كين منها هدفين.

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هدف تقدم إنجلترا على حساب كرواتيا عن طريق هاري كين من ركلة جزاء ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/ZKLJB3vhhg — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026

ليصل هاري كين لهدفه العاشر في كأس العالم متساويا مع جاري لينكر كهداف إنجلترا في المونديال.

وأصبح إجمالي مساهمات هاري كين في كأس العالم لـ13 10 أهداف و3 صناعة.

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رأسية مدوية من هاري كين تسكن شباك كرواتيا ⚽👑🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/PFwrSlokkS — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026

وساهم هاري كين في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم (2026، 2022، 2018).

ووصل هاري كين للمباراة رقم 115 مع إنجلترا مسجلا 81 هدفا وصنع 17 آخرين.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 12 برفقه كل من: "كرواتيا، وبنما، وغانا".

وسيواجه منتخب إنجلترا في الجولة الثانية غانا يوم الثلاثاء 23 يونيو في تمام الحادية عشر مساء.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بنما يوم الأحد 28 يونيو في تمام الثانية عشر صباحا.