كين يعادل لينكر ويصبح الهداف التاريخي لـ إنجلترا في كأس العالم

الخميس، 18 يونيو 2026 - 00:36

كتب : FilGoal

إنجلترا - كرواتيا - هاري كين

سجل هاري كين مهاجم إنجلترا، هدفين في المباراة الجارية أمام كرواتيا في دور المجموعات لكأس العالم.

ويلتقي منتخبا إنجلترا وكرواتيا، في افتتاحية مباريات الفريقين في المجموعة ال12 بكأس العالم.

ويتقدم حاليا المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين كان لهاري كين منها هدفين.

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ليصل هاري كين لهدفه العاشر في كأس العالم متساويا مع جاري لينكر كهداف إنجلترا في المونديال.

وأصبح إجمالي مساهمات هاري كين في كأس العالم لـ13 10 أهداف و3 صناعة.

وساهم هاري كين في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم (2026، 2022، 2018).

ووصل هاري كين للمباراة رقم 115 مع إنجلترا مسجلا 81 هدفا وصنع 17 آخرين.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 12 برفقه كل من: "كرواتيا، وبنما، وغانا".

وسيواجه منتخب إنجلترا في الجولة الثانية غانا يوم الثلاثاء 23 يونيو في تمام الحادية عشر مساء.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بنما يوم الأحد 28 يونيو في تمام الثانية عشر صباحا.

هاري كين منتخب إنجلترا كأس العالم
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