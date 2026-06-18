مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أرباح مواجهتي إسبانيا والبرازيل الوديتين

الخميس، 18 يونيو 2026 - 00:17

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - لامين يامال - مصر أمام إسبانيا

كشف مصدر من اتحاد الكرة، عن تفاصيل الأرباح المالية من المباريات الودية الاستعدادية لكأس العالم.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين في شهر مارس أمام السعودية بمدينة جدة، قبل السفر لمواجهة إسبانيا في برشلونة.

قبل خوض مواجهة البرازيل الودية الأخيرة في يونيو قبل كأس العالم، بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وذكر المصدر في تصريحات خاصة لـ Filgoal.com: "اتحاد الكرة لم يتحمل أي تكاليف مالية خاصة بفترة إعداد المنتخب لكأس العالم."

واستدرك "اتحاد الكرة استفاد ماديا من المباريات الودية، إذ حصل على 400 ألف دولار من مواجهة البرازيل، و200 ألف يورو من مباراة إسبانيا."

وأتم "الشركات المنظمة للمباريات الودية هي التي تحملت جميع التكاليف الخاصة بالتنقلات والإقامة خلال فترة الإعداد لكأس العالم."

وحقق منتخب مصر الفوز أمام السعودية برباعية نظيفة، قبل التعادل أمام إسبانيا سلبيا دون أهداف.

وفي المباراة الأخيرة، خسر المنتخب المصري أمام نظيره البرازيلي بثنائية مقابل هدف وحيد.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وتعادل منتخب مصر في المباراة الافتتاحية أمام بلجيكا بهدف لكل فريق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية، الرابعة فجر يوم الإثنين المقبل، بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر كأس العالم
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