كأس العالم - مؤتمر ويليامز: لا نريد أن نستسلم.. ونحن في نفس موقف التشيك

الخميس، 18 يونيو 2026 - 00:01

كتب : FilGoal

ويليامز - راؤول خيمينيز - المكسيك أمام جنوب إفريقيا

يرى رونوين ويليامز حارس جنوب إفريقيا، أن فريقه سيكون أفضل في المباراتين المقبلتين بدور المجموعات في كأس العالم 2026.

وخسر منتخب جنوب إفريقيا المباراة الافتتاحية أمام المكسيك بهدفين نظيفين.

وقال ويليامز في المؤتمر الصحفي قبل مباراة التشيك "المباراة الافتتاحية انتهت، أظن أننا سنكون أفضل بكثير في المباراتين المقبلتين، وعلى استعدادا لهما."

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ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لملاقاة التشيك السابعة مساء الخميس، في الجولة الثانية.

وأكمل ويليامز "عندما تولي المدرب تدريبنا، وأخبرنا بأننا سنصل إلى كأس العالم، عملنا مع بعض ولم نخيب آماله لنُظهر لبلدنا ما معنى أن نشارك في كأس العالم، إنها لحظة فخر لنا."

وأضاف حارس جنوب إفريقيا "نحن كفريق واحد لا نريد أن نستسلم، كنا مستاؤون كثيرا من النتيجة والأداء في المباراة الافتتاحية."

وتابع "بعد مباراة المكسيك كان الوضع صعبا، لأننا تعبنا واجتهدنا كثيرا على مدار العامين الماضيين لكل نصل إلى تلك اللحظة، كان هناك هدوء خيم علينا خلال الأيام الثلاثة السابقة، في تلك اللحظات لا يجب أن نتحدث كثيرًا ونتعامل مع تلك النتيجة."

وعن الاستعداد لمواجهة التشيك، قال "عندما عدنا إلى العمل قمنا بعمل تحليل ومراجعة لمباراتنا مع المكسيك."

وأتم "مباراة الغد صعبة، ونحن في نفس موقف التشيك، ستكون معركة قوية ونحن مستعدون لها."

وخسر منتخب التشيك مباراته الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية بهدفين لهدف وحيد.

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