كأس العالم - رونالدو: مباراة كان يمكن أن نكسبها أو نخسرها

كشف كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أن التعادل كان سيناريو طبيعيا في كرة القدم، وأنهم كانوا من الممكن أن يتعرضوا للهزيمة.

وتعادل البرتغال مع الكونغو الديموقراطية بهدف لكل فريق في المباراة الأولى من المجموعة 11.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريح للصحفيين: "لم ينقصنا شيء، كرة القدم هكذا، كان بإمكان البرتغال أن تفوز، لكنها كانت ممكن أن تخسر أيضا".

وسجل هدف البرتغال الوحيد: جواو نيفيز، فيما أحرز هدف الكونغو الديموقراطية الوحيد يوان ويسا.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة 11 التي تضم كل من: "الكونغو، وكولومبيا، وأوزباكستان".

وبهذا التعادل حصدت البرتغال والكونغو النقطة الأولى في انتظار مباراة كولومبيا ضد أوزبكستان بالمجموعة ذاتها.