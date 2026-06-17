كأس العالم - رونالدو: مباراة كان يمكن أن نكسبها أو نخسرها
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 23:39
كتب : FilGoal
كشف كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أن التعادل كان سيناريو طبيعيا في كرة القدم، وأنهم كانوا من الممكن أن يتعرضوا للهزيمة.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وتعادل البرتغال مع الكونغو الديموقراطية بهدف لكل فريق في المباراة الأولى من المجموعة 11.
وقال كريستيانو رونالدو في تصريح للصحفيين: "لم ينقصنا شيء، كرة القدم هكذا، كان بإمكان البرتغال أن تفوز، لكنها كانت ممكن أن تخسر أيضا".
وسجل هدف البرتغال الوحيد: جواو نيفيز، فيما أحرز هدف الكونغو الديموقراطية الوحيد يوان ويسا.
ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة 11 التي تضم كل من: "الكونغو، وكولومبيا، وأوزباكستان".
وبهذا التعادل حصدت البرتغال والكونغو النقطة الأولى في انتظار مباراة كولومبيا ضد أوزبكستان بالمجموعة ذاتها.
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