كأس العالم - مؤتمر بروس: تلقينا طردين في الافتتاح بينما لم يعد الـVAR لمراجعة لقطة ميسي

قارن هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا، بين البطاقة الحمراء للاعبه، ولقطة ليونيل ميسي نجم الأرجنتين في مباراة الجزائر.

ونال لاعبين من جنوب إفريقيا بطاقتين حمراوتين خلال المباراة الافتتاحية أمام المكسيك.

الأولى جاءت من نصيب يايا سيثول في الدقيقة 50 بعد إعاقته لاعب المكسيك أثناء انفراده بالمرمى، فيما تلقى البديل ثيمبا زواني البطاقة الثانية في الدقيقة 84 بعد ضرب لاعب المكسيك دون كرة.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة التشيك "لم نكن نستحق ذلك، ولقد رأينا ما حدث مع ميسي بالأمس، لم يكن هناك حتى عودة إلى الـ VAR."

وشهدت مباراة الأرجنتين أمام الجزائر، تدخل قوي من ميسي تجاه قدم عيسى مندي في الدقيقة 31، في لقطة شهدت جدلا تحكيميا.

Messi just got away with an absolutely DISGUSTING challenge to an Algeria defenders leg. Red card or not?pic.twitter.com/2ZU2B5j4oH — Banter FC (@FCBanter_) June 17, 2026

وأضاف مدرب جنوب إفريقيا "في البطاقة الحمراء الثانية لنا، لاعب المكسيك أعاق لاعب فريقنا الذي حاول أن يتجاوزه فقام برفع ذراعه فوق كتفه."

وأكمل "حرماننا من لاعبينا مباراتين قاسي جدا جدا، شعرنا بإحباط كبير، وسنتقدم باعتراض ضد البطاقة الحمراء."

وتابع هوجو بروس حديثه عن مباراة التشيك في الجولة الثانية "علينا أن نتجنب الخسارة أمام التشيك، سنناضل لمدة 90 دقيقة ونخرج من الملعب بكل اعتزاز وفخر لأننا وقتها سنكون قد قدمنا كل ما نستطيع تقديمه."

وأوضح "لا أريد أن ألقى اللوم على اللاعبين، وإنما الأمر يقع على عاتقي، أعمل منذ 42 عاما وأعرف جيدا ما ارتكبناه من أخطاء أمام المكسيك."

وسخر "لقد تأهلنا لكأس العالم، وهناك من قال لي يجب أن نضع لك تمثالا في جنوب إفريقيا، وطالبته بأن يكون التمثال خشبي لكي يكون هدمه سهلا عندما أخسر المباريات."

وأتم حديثه " نجاح كبير لنا الوصول إلى تلك البطولة، وأعلم جيدا أننا نتعرض لانتقادات عند الخسارة، وعندما نفوز يختلف الأمر، هذا جزء من عملي."

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا أمام التشيك في تمام السابعة مساء الخميس، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى.