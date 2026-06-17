مباشر كأس العالم – إنجلترا (1)-(0) كرواتيا.. جوووول هاري كين

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 22:31

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا ضد كرواتيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد كرواتيا في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

ق 12: جوووووول هاري كين بعد إعادة ركلة الجزاء

ق 11: إعادة ركلة الجزاء

ق 10: هاري كين يهدر ركلة الجزاء

ق 8: ركلة جزاااااء على مودريتش ضد مادويكي

انطلاق المباراة

إنجلترا كرواتيا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - ديسابر: نقطة مستحقة أمام البرتغال.. ونركز على الفوز والتأهل كأس العالم - مارتينيز: دفعنا ثمن التراجع أمام الكونغو كأس العالم - جواو نيفيز رجل مباراة البرتغال ضد الكونغو كأس العالم - لياو: إحرازنا هدفا واحدا أمام الكونغو كان خطأ كأس العالم - ويسا: التعادل أمام البرتغال لا يعني تأهلنا كأس العالم - العمري: نقطة أفضل من لا شيء الأعمى التاريخي تشكيل كأس العالم – كين يقود هجوم إنجلترا.. ومودريتش أساسي مع كرواتيا
أخر الأخبار
كأس العالم - ديسابر: نقطة مستحقة أمام البرتغال.. ونركز على الفوز والتأهل 14 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مارتينيز: دفعنا ثمن التراجع أمام الكونغو 34 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - جواو نيفيز رجل مباراة البرتغال ضد الكونغو 42 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لياو: إحرازنا هدفا واحدا أمام الكونغو كان خطأ 43 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ويسا: التعادل أمام البرتغال لا يعني تأهلنا 44 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم – إنجلترا (1)-(0) كرواتيا.. جوووول هاري كين 53 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - العمري: نقطة أفضل من لا شيء 57 دقيقة | في المونديال
الشاذلي: الانتهاء من مشروع نادي الزمالك في 5 سنوات.. ولا سبيل لأي انتكاسة مستقبلا 58 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531190/مباشر-كأس-العالم-إنجلترا-1-0-كرواتيا-جوووول-هاري-كين