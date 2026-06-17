مباشر كأس العالم – إنجلترا (1)-(0) كرواتيا.. جوووول هاري كين
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 22:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد كرواتيا في كأس العالم.
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ق 12: جوووووول هاري كين بعد إعادة ركلة الجزاء
ق 11: إعادة ركلة الجزاء
ق 10: هاري كين يهدر ركلة الجزاء
ق 8: ركلة جزاااااء على مودريتش ضد مادويكي
انطلاق المباراة
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