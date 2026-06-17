انتهت كأس العالم – إنجلترا (4)-(2) كرواتيا.. فوز أول للإنجليز
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 22:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد كرواتيا في كأس العالم.
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نهاية المباراة بفوز إنجلترا 4-2
ق 85: جووووووووول الرابع راشفورد
ق 72: خروج مادويكي وديكلان رايس وجوردن ونزول ساكا وروجرز وراشفورد
ق 46: جوووووول بيلينجهام والثالث
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2
ق 45+4: جوووووووووول التعادل عن طريق بيتار موسى
ق 42: جووووووووول هاري كين والثاني
ق 36: جووووووول التعادل مارتن باتورينا
ق 12: جوووووول هاري كين بعد إعادة ركلة الجزاء
ق 11: إعادة ركلة الجزاء
ق 10: هاري كين يهدر ركلة الجزاء
ق 8: ركلة جزاااااء على مودريتش ضد مادويكي
انطلاق المباراة
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