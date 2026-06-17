انتهت كأس العالم – إنجلترا (4)-(2) كرواتيا.. فوز أول للإنجليز

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 22:31

كتب : FilGoal

إنجلترا - كرواتيا - هاري كين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد كرواتيا في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز إنجلترا 4-2

ق 85: جووووووووول الرابع راشفورد

ق 72: خروج مادويكي وديكلان رايس وجوردن ونزول ساكا وروجرز وراشفورد

ق 46: جوووووول بيلينجهام والثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2

ق 45+4: جوووووووووول التعادل عن طريق بيتار موسى

ق 42: جووووووووول هاري كين والثاني

ق 36: جووووووول التعادل مارتن باتورينا

ق 12: جوووووول هاري كين بعد إعادة ركلة الجزاء

ق 11: إعادة ركلة الجزاء

ق 10: هاري كين يهدر ركلة الجزاء

ق 8: ركلة جزاااااء على مودريتش ضد مادويكي

انطلاق المباراة

إنجلترا كرواتيا كأس العالم
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