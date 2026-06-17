تعادل منتخب البرتغال أمام الكونغو الديموقراطية بهدف لكل فريق في كأس العالم 2026.

وسجل هدف البرتغال الوحيد: جواو نيفيز، فيما أحرز هدف الكونغو الديموقراطية الوحيد يوان ويسا.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة 11 التي تضم كل من: "الكونغو، وكولومبيا، وأوزباكستان".

وبهذا الانتصار رفع منتخب البرتغال رصيده للنقطة 3 في صدارة المجموعة.

الأعمى التاريخي

واجه يوان ويسا كابوسا كاد أن ينهي مسيرته في كرة القدم عام 2021 عندما كان في لوريان وقريبا من الانتقال للدوري الإنجليزي، وتعرض لهجوم من إمرأة والتي ألقت به مادة كيميائية كادت أن تذهب ببصره إلى الهاوية، ومنذ تلك الحادثة أصبح ويسا يعاني نفسيا من الأصوات المفاجئة وأثر ذلك على تعامله مع الآخرين حتى عاد لحياته بشكل طبيعي.

لكن يشاء القدر أن يتولى فريق برينتفورد مهمة علاجه ويعود إلى كرة القدم وها هو يكتب التاريخ مع منتخب الكونغو بتسجيله الهدف الأول له في كأس العالم والأول لمنتخب الكونغو في المونديال أمام البرتغال.

التشكيل

بدأ منتخب البرتغال بهجوم مكون من كريستيانو رونالدو وجواو بيدرو، فيما كان هجوم الكونغو مكون من يوان ويسا وسيدريك باكومبو.

وصف المباراة

بدأ منتخب البرتغال المباراة سريعا بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 6 من بداية المباراة عن طريق جواو نيفيز برأسية مميزة سكنت شباك الكونغو مبكرا.

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نيفيز يرتقي أعلى من مدافعي الكونغو ويسجل التقدم للبرتغال 🔥pic.twitter.com/v1DcD1h2UX — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026

وعند الدقيقة 11 سدد يوان ويسا كرة مباغته لكنها جاورت مرمى البرتغال ومرت بسلام.

وتوغل نونو مينديش إلى شباك الكونغو لمحاولة تسجيل هدف ثاني لكن تصدى لها حارس الكونغو في الدقيقة 18.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات سجل يوان ويسا الهدف التاريخي الأول لمنتخب الكونغو في كأس العالم برأسية متقنة سكنت شباك البرتغال.

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ويسا يباغت البرتغال بهدف تاريخي للفهود الكونغولية في #كأس_ألعالم pic.twitter.com/EGuSbBW5EU — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026

وسجل جواو كانسيلو هدف البرتغال الثاني في الدقيقة 55 لكن ألغاه الحكم لوجود تسلل.

وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 68 بعد صناعة مميزة من نونو مينديش لكنها مرت بجوار المرمى.

وعاد رونالدو ليهدر هدف جديد في الدقيقة 74 ولم يستغل عرضية نيلسون سيميدو المميزة ليضيع على البرتغال فرصة تسجيل الهدف الثاني.

سدد باكومبو كرة مباغته في الدقيقة 78 لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر بقليل.

وبهذا التعادل يحقق منتخب الكونغو أول نقطة تاريخية له تاريخ مشاركاته بكأس العالم.