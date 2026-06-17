تشكيل كأس العالم – كين يقود هجوم إنجلترا.. ومودريتش أساسي مع كرواتيا

أجرى توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا عدة تبديلات على تشكيل فريقه لمواجهة كرواتيا في كأس العالم.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ كرواتيا إنجلترا

ويلعب منتخب إنجلترا ضد كرواتيا في الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس العالم 2026 في أمريكا.

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة 12 لكأس العالم بجانب كرواتيا وغانا وبنما.

ويشارك جون ستونز بشكل أساسي في دفاع إنجلترا، وأيضا نوني مادويكي في الهجوم.

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: رييس جيمس – جون ستونز – إيزري كونساه – نيكو أوريلي

الوسط: ديكلان رايس – إليوت أنديرسون – جود بيلينجهام

الهجوم: نوني مادويكي – هاري كين – أنتوني جوردن

على الجانب الآخر يشارك لوكا مودريتش في تشكيل كرواتيا الأساسي.

وجاء تشكيل كرواتيا كالآتي:

المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوسيب ستانيسيتش – يوشكو جفارديول - جوزيب سوتالو - لوكا فوسكوفيتش

الوسط: لوكا مودريتش - ماريو باساليتش - مارتن باتورينا - بيتار سوتشيتش

الهجوم: إيفان بيرسيتش – بيتار موسى