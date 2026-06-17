كأس العالم - علي علوان: ما زلنا نملك فرصة تخطي دور المجموعات

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 21:42

كتب : FilGoal

علي علوان - الأردن

يرى علي علوان مهاجم الأردن أن منخب بلاده ما زال قادرا على تخطي دور المجموعات بكأس العالم رغم الخسارة أمام النمسا.

وسجل علي علوان هدف الأردن الوحيد في الخسارة أمام النمسا 3-1، بمشاركته الأولى التاريخية بكأس العالم.

وقال علي علوان عبر بي إن سبورتس: "أبارك لإخواني اللاعبين على هذه المباراة. قدمنا مجهودا كبيرا في مشاركة تاريخية، وما زال القادم أفضل. أمامنا مباراتان، وما زلنا نملك فرصة التأهل".

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وأضاف علوان "قدر الله وما شاء فعل. قلة الخبرة في أول مشاركة لنا بكأس العالم كانت مؤثرة، لكننا كنا الطرف الأفضل وأضعنا بعض الفرص. تفاصيل صغيرة تسببت في استقبالنا هدفين".

وسجل ثلاثية النمسا كل من رومانو شميد، ويزن العرب بالخطأ في مرماه. وماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء.

بينما جاء هدف الأردن الوحيد عن طريق علي علوان.

ويسعى منتخب الأردن إلى التعويض في مباراتيه المقبلتين أمام الجزائر والأرجنتين.

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

الأردن كأس العالم علي علوان
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