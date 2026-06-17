ويسا يدخل التاريخ بأول أهداف الكونغو الديمقراطية في كأس العالم

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 21:06

كتب : FilGoal

يوان ويسا - الكونغو الديمقراطية

سجل يوان ويسا مهاجم الكونغو الديمقراطية، أول هدف في تاريخ بلاده بكأس العالم.

يوان ويسا

النادي : نيوكاسل يونايتد

الكونغو
أمريكا 2026

ويلتقي منتخبا الكونغو والبرتغال، في افتتاحية مباريات الفريقين في المجموعة الـ11 بكأس العالم.

وتقدم المنتخب البرتغالي في البداية عن طريق جواو نيفيز في الدقيقة السادسة من بداية المبارة.

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وفي الوقت بدل الضائع، نجح ويسا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45+5 برأسية رائعة سكنت شباك البرتغال.

ويعد ذلك الهدف هو التاسع دوليا لـ يوان ويسا، خلال 40 مباراة جولية مع الكونغو الديمقراطية.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لكأس العالم لأول مرة منذ 52 عاما.

وسبق أن تأهل منتخب الكونغو "زائير سابقا" إلى مونديال 1974.

وتواجد وقتها منتخب زائير في المجموعة الثانية إلى جانب يوغوسلافيا، والبرازيل، وأسكتلندا.

Second's the charm for Congo DR

وخسر زائير أمام أسكتلندا 2-0، وأمام يوغسلافيا بنتيجة 9-0، قبل الخسارة في الجولة الأخيرة 3-0 أمام البرازيل، ليودع البطولة مبكرًا.

ولم يسجل وقتها منتخب زائير أي هدف، فيما تلقى 14 هدفا.

ويتواجد إلى جانب الكونغو الديمقراطية، والبرتغال منتخبي كولومبيا وأوزبكستان.

يوان ويسا الكونغو الديمقراطية البرتغال
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