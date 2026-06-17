مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة رفض تعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبي

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 20:53

كتب : FilGoal

الزمالك

كشف مصدر من الزمالك حقيقة رفض المحكمة الرياضية الدولية "كاس" رفض تعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبي.

وتعرض الزمالك لعقوبة إيقاف القيد الغير مرتبط بالسداد (الإيقاف التأديبي) لمدة فترتي قيد.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com :"الزمالك كان قد تقدم بطلب مستعجل لتعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبي، إلى جانب الاستئناف".

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وأوضح "المحكمة الدولية الرياضية رفضت طلب تعليق العقوبة فيما يتعلق بالشق المستعجل، فيما سيتم الفصل في الاستئناف المقدم ضد العقوبة بشكل عام في موعد يحدد لاحقا".

وكان الزمالك قد حل ثلاثة قضايا سابقة لإيقاف القيد لكن ارتفع عدد القضايا مجددا إلى الرقم 17.

وحسبما علم FilGoal.com فإن القضية رقم 17 على الزمالك بسبب المستحقات المالية المتأخرة لمهاجمه الفلسطيني السابق عمر فرج.

وأعلن نادي الزمالك سابقا انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

الزمالك إيقاف القيد
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