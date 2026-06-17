كأس العالم - لاعب اسكتلندا: المغرب والبرازيل؟ نحن قادرون على مجاراة الكبار

يثق ليندون دايكس لاعب منتخب اسكتلندا في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة أمام المغرب بكأس العالم.

ويستعد منتخب اسكتلندا لمواجهة المغرب بالجولة الثانية، بعدما فاز على هايتي 1-0 بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال ليندون دايكس لاعب اسكتلندا عبر "ESPN": "ندرك صعوبة المهمة أمام المغرب، لكن ذلك لا يقلل من طموحات اللاعبين. نعتقد أننا قادرون على مجاراة المنتخبات الكبرى".

وأضاف "قوة المجموعة والروح القتالية تشكلان أبرز أسلحة منتخب اسكتلندا، وكرة القدم دائما لا تعترف دائما بالفوارق النظيرة أو الترشيحات المسبقة".

وأتم تصريحاته "تحقيق نتائج إيجابية أمام المغرب والبرازيل ليس مستحيلا، في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة في البطولة".

وانتصر المنتخب الاسكتلندي على هايتي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

الفوز منح اسكتلندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعدما استفادت من تعادل المغرب ضد البرازيل.