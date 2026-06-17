تقرير مغربي: مرتجي أقنع عموتة بتدريب الأهلي بعد 3 جلسات.. وتفاصيل التعاقد

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

حسين عموتة - خالد مرتجي

كشفت تقارير صحفية مغربية تفاصيل إقناع الأهلي للمدرب المغربي الحسين عموتة بتولي تدريبه.

وأعلن الأهلي تعاقده مع عموتة بشكل رسمي لمدة موسمين.

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي، فإن الأهلي فتح باب الاتصالات مع عموتة منذ شهر يناير الماضي، عن طريق خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي.

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: عموتة يطلب من مدرب المغرب السابق معاونته في الأهلي مدرب الأهلي الجديد - الحسين عموتة.. الأكاديمي الصارم "مرحبا بك في نادي القرن".. الأهلي يعلن تعيين عموتة مدربا للفريق خبر في الجول - الأهلي يبلغ أحمد رمضان بانتهاء إعارته.. ومصيره في يد عموتة

وأوضح التقرير ذاته أن مرتجي سافر إلى المغرب في ثلاث مناسبات للقاء عموتة، بداية من شهر يناير ثم مايو قبل أن يتم إقناع المدرب المغربي في آخر جلسة بالمغرب شهر يونيو الجاري.

وأشار إلى أن عموتة سيتقاضى مع طاقمه المساعد كاملا 220 ألف دولار شهريا من الأهلي، وأن الطاقم يتكون من مساعد مدرب أول من جنسية مغربية، مع مساعد مدرب ثان يحمل الجنسية البرتغالية، ومعد بدني برازيلي ومحلل فيديو فرنسي.

وكان مصدر من الأهلي قال لـFilGoal.com في وقت سابق أن المدرب المغربي سيجلب برفقته 4 أفراد بالجهاز الفني، ولكن الراتب الإجمالي للجهاز 145 ألف دولار شهريا وليس 220 ألف دولار كما ذكر التقرير المغربي.

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.

وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.

الأهلي خالد مرتجي حسين عموتة
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة رفض تعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبي "جزء استثماري ومكان استراتيجي".. حسين لبيب يكشف موقع أرض الزمالك الجديدة ومساحتها الزمالك يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد نهاية أزمة أرض أكتوبر بشكل نهائي وزارة الرياضة تعلن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك "بتوجيهات رئاسية" خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع الفلسطيني وجدي نبهان مصدر من الزمالك لـ في الجول: لا صحة للدخول في مفاوضات مع كارتيرون أيمن عبد العزيز ضمن الجهاز الفني لـ بنهاشم في مودرن سبورت خبر في الجول - سيراميكا يتمم اتفاقه مع محمد شيكا لاعب كهرباء الإسماعيلية
أخر الأخبار
كأس العالم - ويسا يسجل هدفا تاريخيا لـ الكونغو الديمقراطية أمام البرتغال 13 دقيقة | في المونديال
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة رفض تعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبي 26 دقيقة | الكرة المصرية
"جزء استثماري ومكان استراتيجي".. حسين لبيب يكشف موقع أرض الزمالك الجديدة ومساحتها 33 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: إيراولا ينتظر توفير أكثر من 145 مليون إسترليني لـ ليفربول 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"تصريحاته تمس شرف الكرة الإسبانية".. برشلونة يدعو لاتخاذ إجراءات ضد بيريز 46 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم - لاعب اسكتلندا: المغرب والبرازيل؟ نحن قادرون على مجاراة الكبار 59 دقيقة | في المونديال
تقرير مغربي: مرتجي أقنع عموتة بتدريب الأهلي بعد 3 جلسات.. وتفاصيل التعاقد ساعة | الدوري المصري
كأس العالم: ثيو والكوت: إمام عاشور عرف كيف يخدع دفاع بلجيكا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531178/تقرير-مغربي-مرتجي-أقنع-عموتة-بتدريب-الأهلي-بعد-3-جلسات-وتفاصيل-التعاقد