كأس العالم: ثيو والكوت: إمام عاشور عرف كيف يخدع دفاع بلجيكا

أشاد ثيو والكوت نجم أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق بمستوى إمام عاشور لاعب منتخب مصر في مباراة بلجيكا.

إمام عاشور النادي : الأهلي ثيو والكوت النادي : لاعب حر مصر

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وسجل إمام عاشور هدف مصر في المباراة.

وقال والكوت في تصريحات عبر ستديو بي بي سي: "إمام عاشور سجل الهدف في بلجيكا لأنه كان متميزًا في المباراة".

وأضاف "لقد أخرج طاقته وعرف كيف يختار لنفسه مواقع جيدة في الملعب، وفي بعض الأحيان لم يكن المدافعون يعرفون مكانه".

وأتم تصريحاته "لكنه كان يعرف أين توجد المساحات وكيف يستلم الكرة وينهي الهجمة بشكل جيد، مثلما فعل في الهدف".

وحصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلاندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.